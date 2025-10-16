„V nákladu je 2000 sobích kůží. Jsou to nejen teplé věci, ale je to životně důležitý prvek maskování a ohřívání. Sobí kůže výborně maskují naše opěrné body před termovizemi nepřítele a také spolehlivě zahřívají vojáky v drsných polních podmínkách,“ napsala na sociální síti ranidce města, které je správním střediskem Jamaloněneckého autonomního okruhu.
Ve válce proti Ukrajině již zahynulo přinejmenším 42 obyvatel města a téměř čtyři stovky lidí z regionu, poznamenal server The Moscow Times.
Připomněl, že nejen města, ale i ruské politické strany, společenské organizace a regionální úřady doslova soupeří o to, kdo odešle co největší náklad humanitární pomoci vojákům na frontu, kde pociťují palčivý nedostatek i těch nejzákladnějších věcí.
Podle portálu jeden z proválečných blogerů tento měsíc informoval, že vojáci jako humanitární pomoc dostávají i zdravotnický materiál vyrobený ještě v roku 1977, v éře sovětského vůdce Leonida Brežněva. Jako důkaz zveřejnil snímky krabic se sovětskými obinadly, vatou a obvazy. Tvrdil, že problém je systémový: „Hovoříme o systematických, rozsáhlých dodávkách, které posílají organizace se zvučnými jmény a solidním financováním,“ napsal.
