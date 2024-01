„První“ siamská dvojčata zplodila dvacet dětí, na práci si najala otroky

Termínem siamská dvojčata označujeme dvojčata s různým rozsahem spojení těla nebo stupněm zbytkového zdvojení. Poprvé takto byli pojmenováni právě Chang a Eng.

Narodili se 11. května 1811 čínským rodičům v rybářské vesnici Meklong. Jejich matka byla urostlá atraktivní pětatřicetiletá žena, která předtím porodila čtyři zdravé děti. I porod chlapců údajně probíhal hladce, protože byli velmi drobní. K překvapení všech byli ale také srostlí v polovině hrudního koše.

Současná chirurgie by podobně fyzicky srostlé sourozence dokázala poměrně snadno oddělit, ne však medicína v 19. století, která neznala ani rentgen. V obavě o život svých synů odmítali rodiče riskantní návrhy na operaci, šíření zpráv o zvláštních bratrech ale zabránit nedovedli. V roce 1824 si Changa s Engem pozval na audienci nový siamský král Rama III., o několik let později se mladíci stali součástí zvláštního poselstva do Indočíny.

V roce 1824 vstoupil dvojčatům do života britský obchodník Robert Hunter, který v nich viděl obrovský finanční potenciál, a snažil se je proto vyvézt ze země. Povolení k tomuto kroku dostal od siamských úřadů až za pět let. V roce 1829 tedy bratři opustili asijský kontinent a odpluli s Hunterem do Spojených států, kde byli dalších 15 let senzací.

Chang s Engem procestovali nejen americký kontinent, ale zavítali i do Anglie a řady dalších evropských zemí. Obvykle před užaslými diváky předváděli řadu složitých pohybů, zatímco publikum poslouchalo přednášku o jejich neobvyklé tělesné vadě. Byli nejen velkou atrakcí, ale stali se i cílem vědeckých výzkumů. Lékaři však jejich oddělení vzhledem k nejasnému obsahu společného svalového pásu nedoporučovali.

Společná domácnost

Po deseti letech vystupování měli oba bratři našetřeno dost na to, aby se mohli usadit. V městečku Wilkesboro v Severní Karolíně si pořídili 110akrový pozemek, na kterém založili plantáže a na práci najali otroky. Nově též získali americké občanství a přijali příjmení Bunker. V roce 1843 se oženili se sestrami Adelaide a Sarah Anne Yatesovými, s nimiž měli několik dětí (Chang deset a Eng 11).

Neobvyklé manželské soužití ovšem vyžadovalo speciální režim. Bratři postavili ve White Plains pro každou rodinu jeden dům a v každém z nich pobývali tři dny. Hlavní slovo v Engově domě měl Eng a Chang se musel podrobovat jeho přáním a naopak. Podle pamětníků byli výteční společníci. Zaujali i spisovatele Marka Twaina, který ačkoliv je osobně neznal, o nich napsal humorný fejeton.

Po občanské válce se Bunkerovi ocitli ve finanční tísni, kterou oba sourozenci vyřešili návratem k vystupování a kočovnému životu. Při zpáteční cestě z mnohaletého turné po Evropě ale prodělal Chang mrtvici, po které zůstal paralyzován na pravou stranu těla. Na rozdíl od Enga pak čím dál častěji nacházel útěchu v alkoholu. Changovo pití ale nemělo údajně na Enga žádný vliv. Zchátralejší Chang byl také první, kdo zemřel. Psal se 17. leden 1874, tři hodiny po něm zemřel i jeho bratr.

Těla obou mužů byla po smrti podrobena pitvě na Jeffersonově lékařské klinice ve Filadelfii. Lékaři zvláště podrobně prozkoumali svalovou tkáň, díky které prožili bratři život bok po boku, a došli k závěru, že měli propojené krevní oběhy a že příčinou Engovi smrti bylo patrně silné psychické rozrušení z Changova skonu. Pak byli bratři pochováni na hřbitově u baptistického kostela v Mount Airy, kde žili poslední roky života.

Oddělení je možné, ale nebezpečné

Siamská dvojčata jsou extrémně vzácným jevem. Odhaduje se, že na svět přijdou při jednom z 50 000 až 200 000 porodů. Šance na přežití je ale podle lékařů asi jednoprocentní.

Asi nejstaršími a nejslavnějšími siamskými dvojčaty na území bývalého Československa byly Růžena a Josefa Blažkovy, které byly srostlé v oblasti pánve. Senzací se stalo těhotenství Růženy, která na jaře 1910 porodila zdravého syna Františka, ale nikdy se nezjistilo, kdo byl otcem dítěte. Zemřely ve věku 37 let.

Siamská dvojčata se podařilo poprvé úspěšně oddělit v prosinci 1952 v nemocnici v Clevelandu v USA. Jednalo se o holčičky srostlé v oblasti hrudní kosti. Oddělení siamských dvojčat je komplikovaná a nebezpečná procedura. U některých dvojčat ji nelze vůbec provést, protože oba jedinci mohou sdílet životně důležité orgány, nebo hrozí jiné život ohrožující komplikace.

3. srpna 2022