Velikán Si a prcek Trump? Křesla při státní návštěvě vyvolala debatu

Autor:
  16:27
Uživatelé sociálních sítí řeší video ze summitu v Pekingu, na kterém jsou zachyceni prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching v křeslech, která působí, jako by měla rozdílnou výšku. Sedící americký prezident tak vypadá menší než jeho čínský protějšek. Záběry z jiné akce naznačují, že nemuselo jít o záměr, nýbrž o fyziologickou zvláštnost šéfa Bílého domu.

Indický deník Economic Times dokonce uvedl, že křesla byla naaranžována tak, aby působila stejně vysoká.

„Čínský prezident to promyslel do posledního centimetru a na Trumpovu židli položil malý polštářek, aby vypadali stejně vysocí. Trump nařídil, aby polštářek odstranili, což způsobilo, že v sedě vypadal menší než čínský prezident,“ napsal deník s odkazem na komentáře uživatelů sociálních sítí.

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)
Trump a Si na jiné nezávislé akci během prvního Trumpova mandátu sedí na zřejmě stejně vysokých židlích
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching během summitu v Pekingu. Upraveno uživatelem sociální sítě (14. května 2026)
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Takaičiová v Bílém domě sedí na zřejmě stejně vysokých židlích
Americký prezident Donald Trump a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau
6 fotografií

Záběry z jiné akce, kde oba prezidenti sedí vedle sebe, však naznačují, že nemuselo jít o záměr. Výškový rozdíl totiž odpovídá situaci zachycené na virálním videu. Podobně vyznívají i další dostupné záběry.

Jisté ale je, že podobné situace nejsou v diplomatickém světě ničím neobvyklým. Ega světových politiků často nesnesou vizuální podřazenost. Příkladem bývá ruský prezident Vladimir Putin, kterého kamery opakovaně zachytily v botách s nápadně zvýšenou podrážkou. Odhaduje se, že měří nejvýše 170 centimetrů, takže by ho jinak leckterý protějšek převyšoval.

