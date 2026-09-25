„Tohle je Trump,“ ukazuje americký hostitel čínskému prezidentovi svou vlastní fotku v galerii. Následně ukáže na portrét svého předchůdce v úřadu. Namísto fotky Joea Bidena je tam jen obrázek automatického pera.
„Tohle je autopen,“ vysvětluje Trump svému hostovi, na co se dívá. Si, známý svým kamenným výrazem, se hlasitě rozesměje. Spokojený Trump ho familiérně poplácá po rameni. „Je to Biden,“ dodal.
Trump svého předchůdce viní z pomatenosti a neschopnosti rozhodovat sám za sebe. Tvrdí o něm, že za sebe nechával psát automatické pero, aniž by tušil, k čemu se zavazuje.
Video z prohlídky galerie sdílel oficiální účet Bílého domu na síti X. „To je autopen... to je Biden,“ odcitoval Trumpa, přičemž k jeho výroku přidal smějící se smajlík.
|
Okoun v krustě, Musk a pompa. Ale jinak schůzka Trumpa se Siem nic nepřinesla
Není to poprvé, kdy obrázek autopenu pobavil zahraničního lídra. Japonská premiérka Sanae Takaičiová se dostala pod palbu kritiky poté, co se fotce hlasitě smála. Její reakce podle kritiků nebyla vhodná a byla projevem diplomatické podlézavosti Trumpovi.
Smích čínského prezidenta též neušel pozornosti uživatelů sociálních sítí. Mnozí poukazují na to, že Trump tím před Siem projevil vlastní slabost, a ptají se, zda by vládce Číny též zesměšňoval svého předchůdce před cizím státníkem, neřkuli před vládcem svého hlavního geopolitického konkurenta, ne-li přímo protivníka.
|
Čína pošle do USA další pandy, řekl Si. Na studijní pobyty pozve 100 tisíc Američanů
„To je groteskní chování. Joe Biden byl americký prezident. Si je komunistický diktátor a hlava cizího státu,“ stěžuje si například jeden uživatel. „Tohle je prostě odporné. Snaží se podbízet diktátorovi a protivníkovi tím, že zesměšňuje jiného amerického prezidenta,“ uvádí další s tím, že Trump tím dokazuje, že není ve skutečnosti žádný vlastenec.
Video též lze číst jako svědectví Trumpovy praxe ponižovat své soukmenovce či spojence a naopak velebit protivníky USA. Prezident pěl na čínského prezidenta chválu, stejně jako to dříve učinil v případě ruského prezidenta Vladimira Putina či severokorejského vůdce Kim Čong-una. Speciální přivítání, které poskytl Siovi, je též v jistém kontrastu s jeho rozhodnutím neumožnit třem americkým médiím vstoupit do Bílého domu.
|
„Jsou to báječní lidé.“ Trump přivítal čínského prezidenta velkolepě už na letišti
Samotné opakované ukazování Bidenova výsměšného „portrétu“ hostům v Bílém domu svědčí o Trumpově posedlosti svým předchůdcem. Podle analýzy agentury Reuters Trump zmínil Bidenovo jméno v průběhu tohoto roku skoro v 900 případech, v průměru třikrát denně, ať už ve svých projevech nebo v příspěvcích na své síti Truth Social.
Trump viní Bidena ze stavu země, vyčítá mu inflaci i nedostatek munice, i když tyto problémy mají souvislost s Trumpovou válkou proti Íránu a sám exprezident bojující s rakovinou není politicky aktivní.
|
Bidenovi se rozšířila rakovina do těla. Smutný pohled, říká syn Hunter
Podle agentury se Trump takto snaží odklonit pozornost od nespokojenosti voličů s jeho vládou před listopadovými volbami do Kongresu. Reuters též podotýká, že i když prezidenti často viní své předchůdce, Trumpova vytrvalost a intenzita, s níž se vymezuje vůči Bidenovi, je velice neobvyklá.