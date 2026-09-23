Si Ťin-pching zahájil návštěvu USA, na letišti ho přivítá Trump

Trumpovo rozhodnutí přivítat Siho na letecké základně namísto toho, aby jej přijal v Bílém domě, podle agentury AP ukazuje, jak daleko je americký prezident ochoten zajít, aby uctil čínského vůdce při jeho první státní návštěvě za více než deset let.
Prezidenti budou jednat v Bílém domě ve čtvrtek. Mezi hlavní témata bude podle AP patřit obchod, umělá inteligence, Amerikou zahájená válka v Íránu nebo čínské ambice ohledně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje. Trump má také podle agentury Reuters požádat Siho o propuštění Jou-lin Čchena, odborníka na severokorejské jaderné testy čínského původu, který je ve vězení od konce roku 2024, a výzkumníka Mina Zina zatčeného letos v červnu. Oba jsou občany USA.
Republikánský předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker kritizoval "velkolepé přivítání" s tím, že Trump neměl čínského vůdce pozvat vzhledem ke "všem znepokojivým problémům, které máme s prezidentem Sim a čínskou komunistickou stranou". Podle AP také s jistou dávkou ironie navrhl seznam témat k diskusi, jako jsou například cíle masivního čínského zbrojení nebo čínská podpora Íránu.
Prezident Si se s Trumpem naposledy setkal v polovině května v Pekingu.