Si přivítal Putina přehlídkou, dětmi s mávátky a salvou z děl. Stejně jako Trumpa

Autor: ,
  7:21
Čínský prezident Si Ťin-pching v Pekingu slavnostně přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina, s nímž následně zahájil jednání zaměřená na další posílení vzájemných vztahů. Podle agentur má schůzka utužit spolupráci obou zemí v době zvýšeného mezinárodního napětí. Putin při setkání označil rusko-čínské vztahy za bezprecedentní a Si jej pozval na návštěvu Ruska v příštím roce.

Si označil vztahy obou zemí za „neotřesitelné“ a Putinovi podle čínských státních agentur mimo jiné řekl, že Čína a Rusko by se měly zasazovat o vytváření spravedlivějšího a rozumnějšího systému globálního vládnutí. Světu podle čínského prezidenta hrozí, že v něm převládne zákon džungle.

Si přivítal Putina s úsměvem a vřelým potřesením rukou na schodech Paláce lidu, hlavního sídla moci v centru hlavního města, píše agentura AFP. Lídři obou velmocí si vyslechli hymny, zhlédli přehlídku vojenské stráže i skupinu skandujících a mávajících dětí, zazněla i salva z děl. Slavnostní uvítání podle AFP nápadně připomínalo přijetí prezidenta Trumpa minulý čtvrtek.

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínský prezident Si Ťin-pching (vlevo) se účastní uvítacího ceremoniálu ve Velké síni lidu v Pekingu v Číně. (20. května 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a čínský prezident Si Ťin-pching (vpravo) kráčí společně během svého setkání v Pekingu, Čína. (20. května 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a čínský prezident Si Ťin-pching (vpravo) si podávají ruce a pózují pro fotografy během svého setkání v Pekingu, Čína. (20. května 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní bilaterálního setkání ve Velké síni lidu v Pekingu v Číně. (20. května 2026)
Putin do Pekingu dorazil v úterý večer SELČ a se Siem podle Kremlu chce mimo jiné projednat ekonomickou spolupráci obou zemí. Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se prohloubily po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Čína je největším odběratelem ruských fosilních paliv, včetně ropy, čímž přispívá k financování této války.

Trump byl prvním americkým prezidentem od roku 2017, který Čínu navštívil. Putin naproti tomu absolvuje už svou pětadvacátou návštěvu, s čínským prezidentem se naposledy sešel loni v září v Pekingu.

Si tehdy nazval Putina „starým přítelem“ a Putin svého hostitele „drahým přítelem“. Oba politici spolu pravidelně komunikují, ať už na mezinárodních summitech, prostřednictvím telefonátů, narozeninových přání či kondolencí.

