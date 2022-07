Si Ťin-pching odmítl Putinovo pozvání do Ruska. Je to složité, uvedl

Putin pozval Si Ťin-pchinga k návštěvě Ruska už 15. června během jejich osobního rozhovoru. Čínský vůdce ale pozvání nepřijal s tím, že „to bude složité provést.“ Důvodem mají být opatření kvůli koronaviru, upozornil japonský list Jomiuri šimbun.

Ten se také domnívá, že cesta do Ruska by mohla vést k prohloubení rozdílných postojů Číny s Evropou a Spojenými státy. To má být pravým důvodem, proč Si Ťin-pching do Ruska nepřijede.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov popřel, že by čínský vůdce Putinovo pozvání nepřijal. Podle něj je pozvání stále v platnosti. „Až se zruší všechna covidová opatření, návštěva se samozřejmě uskuteční,“ reagoval Peskov.

Čínská a ruská hlava státu se naposledy setkaly při zahájení zimních olympijských her v Pekingu na začátku února. Setkání proběhlo jen několik dnů před napadením Ukrajiny. Čína v současnosti zastává k válce na Ukrajině neutrální pozici.