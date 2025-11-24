Si řešil s Trumpem Tchaj-wan, v telefonátu radil také v otázce války na Ukrajině

  18:11
Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu k Číně a názorové rozdíly v řešení války na Ukrajině. Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde projednávali příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se...

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se setkali v Jižní Koreji. (30. října 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
Americký prezident Donald Trump při jednání se svým čínským protějškem Si...
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
Bílý dům telefonát potvrdil, ale neposkytl žádné další informace, píše agentura AP.

Si Ťin-pching podle čínské státní agentury Nová Čína vyzval Trumpa, aby si obě země zachovaly dobré vztahy, a zdůraznil, že pro Čínu je otázka připojení Tchaj-wanu důležitá z hlediska poválečného uspořádání světa.

Invaze na Tchaj-wan? Si chápe, jaké by měla následky, prohlásil Trump

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla.

Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem

Čínský prezident v telefonátu s Trumpem také dodal, že všechny strany zapojené ve válce na Ukrajině by se měly snažit, aby zmírnily názorové rozdíly mezi sebou.

Čína pravidelně vyzývá k mírovým jednáním, která by respektovala územní celistvost všech zemí, ale Rusko za jeho invazi na ukrajinské území v únoru 2022 nikdy veřejně neodsoudila. Naopak hospodářské, diplomatické a vojenské vztahy mezi Pekingem a Moskvou, které byly silné už před ruskou agresí na Ukrajině, se od té doby ještě posílily.

30. října 2025
