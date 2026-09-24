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Přerozdané karty? Do Washingtonu přiletěl pan Si, Trump ho šel uctivě vítat

Milan Vodička
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Nová fáze vztahů. Prezident Donald Trump se sbližuje se svým protějškem Si Ťin-pchingem, se kterým se sešel už v květnu. | foto: Profimedia.cz

Donald Trump nezvykle vážil cestu až na letiště, aby osobně podržel schůdky vzácnému hostovi, což američtí prezidenti výjimečně dělají jen tehdy, přistává-li papež. Anebo prezident komunistické Číny, jak se ve středu ukázalo.

Trump jel přivítat Si Ťin-pchinga, muže, který ovládá sedmdesát procent celosvětové těžby vzácných zemin, pětaosmdesát procent kapacit na jejich čištění a devadesát procent výroby jejich slitin a magnetů. To jsou tak vysoká čísla, že zklidní i temperamentního Trumpa.

Jel na letiště, přestože, když byl v květnu v Číně, Si seděl doma u televize a poslal jen svého zástupce.

Obojí něco důležitého říká.

Trump chtěl potlačit Čínu, jenže ta může mít pocit, že skvělá je teď vlastně ona. Odolala obrovskému tlaku a zjistila, že i Achilles má svou patu.

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Přerozdané karty? Do Washingtonu přiletěl pan Si, Trump ho šel uctivě vítat

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