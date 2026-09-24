Trump jel přivítat Si Ťin-pchinga, muže, který ovládá sedmdesát procent celosvětové těžby vzácných zemin, pětaosmdesát procent kapacit na jejich čištění a devadesát procent výroby jejich slitin a magnetů. To jsou tak vysoká čísla, že zklidní i temperamentního Trumpa.
Jel na letiště, přestože, když byl v květnu v Číně, Si seděl doma u televize a poslal jen svého zástupce.
Obojí něco důležitého říká.
Trump chtěl potlačit Čínu, jenže ta může mít pocit, že skvělá je teď vlastně ona. Odolala obrovskému tlaku a zjistila, že i Achilles má svou patu.