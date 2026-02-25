Merz přijel poprvé do Číny. Se Sim řešil prohloubení vztahů i válku na Ukrajině

„Čím méně stabilní a komplikovanější je dnešní svět, tím více potřebují Čína a Německo posílit strategickou komunikaci a zvýšit vzájemnou důvěru,“ uvedl Si. Oba státy podle něj musí být spolehlivými partnery, kteří se navzájem podporují a zasazují se také o volný obchod.
Merz při schůzce vyzdvihnul potenciál lepší spolupráce mezi oběma zeměmi. „Jsme dvě ze tří největších průmyslových zemí světa. Je to velká odpovědnost, ale také velká příležitost,“ uvedl.
Německý kancléř s čínským prezidentem hovořil také o válce na Ukrajině. „Klíčem je vytrvale hledat řešení prostřednictvím dialogu a jednání,“ uvedl Si. Merz ještě před schůzkou uvedl, že k řešení krizí a válek včetně té na Ukrajině je potřeba spolupráce. „Hlas Pekingu je slyšet, a to i v Moskvě,“ uvedl kancléř.
Čína s Ruskem udržuje úzké diplomatické vztahy. Peking přitom označuje svůj postoj ke konfliktu za nestranný a objektivní.
Před setkáním s prezidentem Merz jednal také s čínským premiérem Li Čchiangem, který kancléře vyzval ke spolupráci v automobilovém průmyslu i oblasti rozvíjejících se technologií. Čína je ochotna zintenzivnit politickou komunikaci a koordinaci s Německem, sdělil Li. Obě země by měly podporovat univerzity, výzkumné instituce a podnikatele, aby posílily spolupráci v oblasti společného výzkumu a vývoje.
