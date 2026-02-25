Merz přijel poprvé do Číny. Se Sim řešil prohloubení vztahů i válku na Ukrajině

Autor: ,
  13:40
Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem k posunu vztahů mezi Pekingem a Berlínem na novou úroveň. Oba státníci spolu hovořili také o válce na Ukrajině. Kancléř do Číny zavítal poprvé od svého nástupu do funkce v květnu minulého roku.
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Čínu, setkal se s čínským prezidentem...

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Čínu, setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. (25. února 2026) | foto: Reuters

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Čínu, setkal se s čínským prezidentem...
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Čínu, setkal se s čínským prezidentem...
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Čínu, setkal se s čínským prezidentem...
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Čínu, setkal se s čínským prezidentem...
10 fotografií

„Čím méně stabilní a komplikovanější je dnešní svět, tím více potřebují Čína a Německo posílit strategickou komunikaci a zvýšit vzájemnou důvěru,“ uvedl Si. Oba státy podle něj musí být spolehlivými partnery, kteří se navzájem podporují a zasazují se také o volný obchod.

Merz při schůzce vyzdvihnul potenciál lepší spolupráce mezi oběma zeměmi. „Jsme dvě ze tří největších průmyslových zemí světa. Je to velká odpovědnost, ale také velká příležitost,“ uvedl.

Německý kancléř s čínským prezidentem hovořil také o válce na Ukrajině. „Klíčem je vytrvale hledat řešení prostřednictvím dialogu a jednání,“ uvedl Si. Merz ještě před schůzkou uvedl, že k řešení krizí a válek včetně té na Ukrajině je potřeba spolupráce. „Hlas Pekingu je slyšet, a to i v Moskvě,“ uvedl kancléř.

Čína se stala největším obchodním partnerem Německa. Merz vyrazí do Pekingu

Čína s Ruskem udržuje úzké diplomatické vztahy. Peking přitom označuje svůj postoj ke konfliktu za nestranný a objektivní.

Před setkáním s prezidentem Merz jednal také s čínským premiérem Li Čchiangem, který kancléře vyzval ke spolupráci v automobilovém průmyslu i oblasti rozvíjejících se technologií. Čína je ochotna zintenzivnit politickou komunikaci a koordinaci s Německem, sdělil Li. Obě země by měly podporovat univerzity, výzkumné instituce a podnikatele, aby posílily spolupráci v oblasti společného výzkumu a vývoje.

Další evropský lídr v Číně. Prohlubme vztahy, vyzval Starmer při setkání se Sim
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

RECENZE: Elvis Presley in Concert. Král rokenrolu už zase zvedá ze sedadel

75 % Premium
Z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Nerozhoduje, jestli ho milujete, míjíte nebo neznáte. S neskutečnou intenzitou a energií, ve stále stupňovaném tempu prostě nenechá nikoho v klidu. Uhrane v dosud neviděných záběrech, z nichž režisér...

25. února 2026

Agresor z Havířova se zastřelil sám, na zbraň nepotřeboval průkaz

Policie zasahuje v Havířově v ulici Jana Wericha, kde se v jednom z bytů...

Agresivní šestapadesátiletý muž, který v úterý v Havířově ohrožoval střelnou zbraní lidi ve večerce, poté se zabarikádoval v bytě a při přestřelce zranil policistu, se zabil sám. Střelil se do hlavy...

25. února 2026  13:12,  aktualizováno 

Student v Brně si chtěl ublížit, po zásahu policie pro něj přijela záchranka

Policie (ilustrační foto)

Policisté zasahovali ve středu po poledni v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle oznámení si tam chtěl ublížit jeden ze studentů anglického programu. Policistům se jej...

25. února 2026  13:01,  aktualizováno  13:44

Merz přijel poprvé do Číny. Se Sim řešil prohloubení vztahů i válku na Ukrajině

Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Čínu, setkal se s čínským prezidentem...

Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem k posunu vztahů mezi Pekingem a Berlínem na novou úroveň. Oba státníci spolu hovořili také o válce na...

25. února 2026  13:40

Starší byty zdražují nejrychleji. Nejvíce v Ostravě a Ústí nad Labem, ukazují data

Pohodlnější výhled na přehradu Mšeno a Jizerské hory si mohou nově užívat lidé...

Starší a nové byty zdražily loni podle dat České bankovní asociace o dvanáct procent. Rychleji rostly ceny bytů ve starších domech, které tak doháněly ceníky novostaveb. Například čtvereční metr v...

25. února 2026  13:38

Elektro i filmové klasiky. Českého lva doprovodí hudba Adriána Čermáka

Slovenský hudební skladatel Adrián Čermák.

Slavnostní předávání filmových cen Český lev, které se 14. března uskuteční v pražském Kongresovém centru, bude pro letošní ročník propojené s hudebním doprovodem od slovenského skladatele Adriána...

25. února 2026  13:33

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

25. února 2026  13:25

Ve slovenském Komárnu se zřítil kus střechy úřadu, jeden člověk zemřel

V Komárnu na jihu Slovenska se zřítila část přístřešku budovy klientského...

Jeden člověk zemřel a dva další lidé utrpěli zranění při dnešním zřícení přístřešku budovy klientského centra okresního úřadu ve městě Komárno na jihu Slovenska. Oběti byly návštěvníky centra. Uvedl...

25. února 2026,  aktualizováno  12:59

„Neskákejte mi do řeči, chováte se jako hulvát.“ Jakob se hádal se Ševčíkem

Poslanec TOP 09 Jan Jakob přichází na jednání rozpočtového výboru Sněmovny (25....

Ve Sněmovně vypukl boj o přesuny v návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Přerostl dokonce v hádku mezi šéfem poslanců TOP 09 Janem Jakobem a poslancem SPD Miroslavem Ševčíkem. „Neskákejte mi do...

25. února 2026  9:11,  aktualizováno  12:50

Pod schody paneláku se plazila exotická korálovka, odchytili ji hasiči

Pod schody přerovského bytového domu se plazila exotická korálovka. Odchytili...

Překvapivého návštěvníka jednoho z bytových domů museli řešit v úterý vpodvečer hasiči v Přerově. Pod schody se tam totiž plazil had, navíc podle zbarvení exotického původu. K újmě naštěstí nepřišlo...

25. února 2026  12:49

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Dvorecký most změní dopravu MHD v Praze. Jak povedou tramvaje a autobusy

Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most.

Výrazná revoluce v pražské městské dopravě se čeká letos v dubnu. S otevřením Dvoreckého mostu se změní trasy osmi tramvajových linek a přibude jedna nová autobusová. Jak povedou a komu zkrátí cestu?

25. února 2026  12:49

Hlídka na Ukrajině chtěla zadržet muže bránícího se odvodu, náboráře pobodali

Ukrajinští rekruti absolvují základní vojenský výcvik na utajeném místě v...

Voják u náborového střediska ukrajinské armády utrpěl v úterý zranění nožem na ulici města Kryvyj Rih, kde hlídka zadržela muže vyhýbajícího se odvedení do války. Při kontrole dokumentů se okolo...

25. února 2026  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.