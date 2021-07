Čína chce jen věrné komunisty, mladí adepti procházejí tvrdým drilem

Dvacetiletá studentka Kelly Hu chtěla od dětství vstoupit do nejdéle fungující a největší komunistické strany na světě. Proto se v posledních letech soustředila na to, aby se stala její plnohodnotnou členkou. Absolvovala hodiny o stranické ideologii a trávila 30 minut denně s nacionalistickou aplikací, kde si četla články a sledovala videa. Pomalu se blížila její poslední výzva: zapůsobit na místní členy strany.

Hu spolu s dalšími dvanácti mladými nadějnými komunisty prezentovala zprávu o svém rodinném zázemí. Stejně tak musela podat hlášení o tom, jak se její myšlenky, studium a život od absolvování školení zlepšily. Očividně se její píle vyplatila, komunistická strana ji přijala mezi své členy.

„Když mi oznámili, že jsem se stala členkou strany, byla jsem velmi šťastná,“ řekla Hu, která kvůli bezpečnosti neprozradila CNN své skutečné jméno. Tento zpravodajský server zveřejnil příběhy několika mladých lidí, kteří přijímacím řízením prošli.

Hu nyní stráví rok jako zkušební člen strany, což znamená, že musí plnit povinnosti řádného člena bez práva volit ve stranických volbách. Na konci roku se její místní pobočka rozhodne, zda ji přijme do strany, která se rozrostla z pouhých 53 členů při jejím založení před 100 lety na více než 95 milionů.

Čínský prezident Si Ťin-pching chce však nyní klást větší důraz na kvalitu než kvantitu. Členové strany jsou vázáni přísnějšími pravidly a vyžaduje od nich absolutní loajalitu. Od té doby, co Si Ťin-pching převzal před devíti lety kontrolu nad stranou, byly miliony jejich členů vyšetřovány kvůli porušování pravidel vzorného člena strany.

Ručně psané poznámky jako důkaz pozornosti

Cesta Hu ke komunistické straně začala v září 2019 pětistránkovým, ručně psaným dopisem. V něm podrobně popsala, proč se chce připojit ke straně a jak se její činy shodují s její ideologií. V dubnu loňského roku začala Hu navštěvovat stranické přednášky, na které byla povinna předložit ručně psané poznámky, aby se strana ujistila, že látce věnuje dostatečnou pozornost.

Každý den musela strávit půl hodiny v aplikaci, jejíž název v překladu znamená „studovat mocný národ“. Každých několik měsíců Hu sepisovala zprávu o sebereflexi, například jak sloužila lidem a jestli se v něčem zlepšila. Mezitím si ji členové místní pobočky prověřovali prostřednictvím jejích učitelů, spolužáků a dokonce i lidí, které příliš neznala.



Vstup do Čínské komunistické strany se v posledních letech stal dlouhou a namáhavou cestou, ve které rozhodně neuspěje každý. Podle údajů strany bylo v roce 2019 přijato asi 12 % žadatelů po celé zemi.

Hu říká, že už teď ji proces změnil. Strana zabírá velkou část jejího života, protože tráví spoustu času navštěvováním aktivit pořádaných její místní stranickou buňkou, a to od sledování vlasteneckých filmů až po dobrovolnickou práci. Před deseti lety by řadový člen strany měl jen minimální povinnosti, například účast na jedné schůzce za rok a placení příspěvků.

Šance na lepší kariéru je minulostí, strana chce hlavně oddané

V 18 letech vstoupil do strany také muž pod pseudonymem Li. Neudělal tak proto, že by měl nějaký zvláštní zájem být jejím členem nebo pracovat pro vládu. Chtěl hlavně potěšit svého otce. Li nenapsal ani vlastní přihlášku, všechny materiály pro něj připravila sekretářka jeho otce.

Liovi rodiče doufali, že členství ve straně mu pomůže především v kariéře. To je podle Bruce Dicksona, experta na Čínskou komunistickou stranu působícího na George Washington University, rozumně běžné odůvodnění vstupu.

Když byla strana před 100 lety založena, jejími členy byli městští intelektuálové. Dělníci s modrým límečkem moc nečetli německého teoretika Karla Marxe, jehož ideologie pomohla utvářet ideologii rané strany. Ze 4,7 milionu nových členů přijatých mezi 1. lednem 2020 a 5. červnem tohoto roku bylo 1,9 milionu, neboli 40 %, studenti, uvádí data strany, která vkládá do mladých talentů velké naděje.

Podle Dicksona je v téměř každém odvětví v Číně strop, za který se nedostanete, pokud nejste členem strany. Používání členství ve straně jednoduše jako způsob, jak se dostat dopředu, je však něco, co chce Si Ťin-pching zastavit. Místo toho chce, aby komunisté bezmezně věřili v jeho nauku.



„Zjevně klade velký důraz na to, aby členové strany byli nade vše věrní straně,“ řekl Dickson. Pokud by chtěl někdo ze strany sám odejít, není jasné, jak by to mohl udělat a jaké následky by mu mohly hrozit. Ačkoli se na začátku prezidentství Si Ťin-pchinga mluvilo o vyčištění neaktivních členů, od této myšlenky se upustilo poté, co bylo jasné, kolik lidí by mohlo skončit.

Odborníci tvrdí, že pokud chce strana i nadále přitahovat talenty, budou muset povinnosti členů převažovat nad výhodami. Podle hongkongského deníku South China Morning Post si strana v roce 2013 stanovila roční růstový cíl zhruba 1,5 % v příštích 10 letech.

„Si Ťin-pching se snaží ze všech členů strany udělat věrné členy strany a není jasné, zda bude mít takový úspěch, protože lidé vedou uspěchaný život,“ myslí si o dalším počínání Dickson.