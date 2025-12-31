Věříme ve vítězství, přivítal Putin nový rok. Si řečnil o sjednocení s Tchaj-wanem

  14:36aktualizováno  14:40
Ruský prezident Vladimir Putin v novoročním projevu uvedl, že Rusko věří ve svou armádu a její vítězství v bojích proti Ukrajině. Čínský prezident Si Ťin-pching ve své zdravici prohlásil, že znovusjednocení s Tchaj-wanem je nezastavitelné.
Číňané sledují novoroční projev Si Ťin-pchinga. (31. prosince 2025)

Číňané sledují novoroční projev Si Ťin-pchinga. (31. prosince 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin (25. prosince 2025)
Čínský prezident Si Ťin-pching (31. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...
Putin v projevu podle TASS zmínil účastníky takzvané speciální vojenské operace, jak Moskva nazývá svou invazi na Ukrajinu, která trvá už téměř čtyři roky a vyžádala si podle dostupných informací zřejmě statisíce zabitých a zraněných.

„Do nadcházejícího nového roku přeji všechno nejlepší všem našim bojovníkům a velitelům. Věříme ve vás a v naše vítězství,“ řekl Putin.

Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov

Ruský prezident kromě toho vyjádřil přesvědčení, že Rusové jsou „jedna velká rodina, která je silná a sjednocená“. „Proto budeme i nadále pracovat a budovat, dosahovat stanovených cílů a půjdeme pouze vpřed – pro naše děti a vnoučata, pro naše velké Rusko,“ prohlásil prezident, který popřál Rusům mimo jiné zdraví, štěstí a lásku.

Válka na Ukrajině

Příslušník ukrajinské 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar nedaleko města Kosťantynivka v Doněcké oblasti (30. prosince 2025)
Výcvik ukrajinské 65. mechanizované brigády v Záporožské oblasti (29. prosince 2025)
Příslušník ukrajinské 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar si zdobí zákop nedaleko města Kosťantynivka v Doněcké oblasti (30. prosince 2025)
Pohled na rozstřílené město Kupjansk v Charkovské oblasti (30. prosince 2025)
Novoroční projev šéfa Kremlu mohli podle médií vzhledem k časovému posunu jako první sledovat obyvatelé Kamčatky a Čukotky na ruském Dálném východě.

Letos projev trval tři minuty a 20 sekund, a je tak jedním z nejkratších, napsal TASS. Podotkl, že délka Putinových novoročních projevů se rok od roku liší, přičemž nejstručnější byl v roce 2006, kdy promlouval něco přes dvě minuty, naopak nejdéle hovořil v roce 2022, kdy projev trval kolem devíti minut a Putin ho pronesl z velitelství Jižního vojenského okruhu v Rostově na Donu. V únoru 2022 Rusko zahájilo svou invazi na Ukrajinu.

Znovusjednocení je nezastavitelné, řekl Si

S novoročním projevem vystoupil i čínský prezident Si Ťin-pching. „Znovusjednocení naší vlasti, které je v souladu s duchem doby, je nezastavitelné,“ řekl. „My Číňané na obou stranách Tchajwanského průlivu sdílíme krevní a příbuzenské pouto,“ dodal. Průliv široký 160 kilometrů odděluje Čínu od demokraticky spravovaného ostrova.

Si Ťin-pching také v proslovu vychvaloval technologický pokrok své země zejména ve zbrojním a vesmírném průmyslu. Zatímco mluvil, míhaly se na obrazovkách před diváky výjevy humanoidních robotů, kteří předváděli bojové umění kung-fu, nebo záběry nových vodních elektráren.

Čína ve středu ukončila vojenské cvičení pojmenované Spravedlivá mise 2025, které začalo v pondělí a jež mělo simulovat blokádu tchajwanských přístavů a poprvé nacvičovat, jak odradit od zásahu jiné země, které by přišly v případě čínského napadení Tchaj-wanu na pomoc.

Dosud největší manévry. Čína cvičí blokádu Tchaj-wanu i odrazení dalších zemí

Čínské manévry se konaly jen necelé dva týdny poté, co Spojené státy oznámily, že prodají Tchaj-wanu zbraně za 11,1 miliardy dolarů (229 miliard Kč). Peking na tento krok ostře zareagoval a uvalil sankce na americké zbrojní firmy. V úterý také čínské ministerstvo zahraničí podle agentury AFP uvedlo, že tomuto prodeji zbraní zabrání i s pomocí síly.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle.

Válka na Ukrajině

