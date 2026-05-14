Si a Trump slibují lepší vztahy. Je to dobré pro svět, tvrdí čínský prezident

Autor: ,
  4:23aktualizováno  5:18
Čínský vůdce Si Ťin-pching ve čtvrtek uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a že stabilita jejich vztahů je dobrá pro svět.
Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu. (14. května 2026) | foto: ČTK

Donald Trump v Pekingu. (14. května 2026)
Donald Trump v Pekingu. (14. května 2026)
32 fotografií

Trump ohledně setkání řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve. Jednání se má týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla, poté se však v říjnu oba lídři shodli na příměří.

Na úvod čtvrtečního jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Sim jsou fantastické a že jsou přátelé.

Trump po devíti letech přiletěl do Číny. V Pekingu ho vítala záplava vlaječek

Trump dorazil do Pekingu v době, kdy se v USA potýká s poklesem popularity kvůli americko-izraelské válce s Íránem a růstem cen vyvolaným související blokádou Hormuzského průlivu.

Ministr zahraničí Marco Rubio, který je v Trumpově delegaci, před jednáním řekl, že by Čína měla zatlačit na svého spojence Írán a pomoci vyřešit krizi kolem konfliktu.

Čína obešla vlastní sankce. Změnila přepis jména Rubia, aby mohl přijet s Trumpem

Trump se i kvůli potížím spojeným s válkou vyvolanou USA a Izraelem snaží dosáhnout mezinárodního úspěchu uzavřením dohod s Čínou o nákupu většího množství amerických potravin a letadel. Trump před cestou prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Šéfa Bílého domu doprovází početná skupina podnikatelů z předních firem jako je Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan.

Peking již několikrát kritizoval USA za zahájení války s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem, a americké zpravodajské služby tvrdí, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany.

