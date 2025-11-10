Shutdown v USA by mohl skončit. Zákon prošel díky skupině demokratů

Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, uvedla agentura AP.
Americká vláda má výrazně omezené finance a funguje v režimu nouzových výdajů od 1. října. Takzvaný shutdown, kvůli kterému jsou rušeny tisíce letů či omezována potravinová pomoc pro chudé Američany, tedy trvá rekordních 40 dní. Skupina umírněných demokratů se po takřka šesti týdnech, co jejich strana blokovala veškeré pokusy republikánů zajistit vládě finance, rozhodla návrh podpořit.
Výměnou za to získali slib, že se v polovině prosince bude hlasovat o prodloužení státní podpory zdravotního pojištění, která by jinak vypršela začátkem příštího roku. Záruku, že bude podpora prodloužena, však nemají, píše AP. Proto většina demokratů návrh podpořit odmítla.