Velký strom, za nímž se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii.
Podle Královské společnosti pro ochranu ptactva (RSPB), což je nadace starající se o Sherwoodský les, je obtížné určit přesnou příčinu odumření stromu.
Vedle obtíží spojených s jeho značným stářím k němu mohly přispět „dobře míněné strukturální zásahy a velké množství lidské aktivity“ v okolí stromu, jehož strukturu zpevňovaly podpěry a lana. Na kondici dubu nepřidaly ani projevy klimatických změn, jimiž v posledních letech byla sucha a vlny veder.
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Dub a celý Sherwoodský les je oblíbený především kvůli spojení s Robinem Hoodem, legendární postavou, která v něm údajně žila ve 13. století. Nejčastěji legendy tvrdí, že Robin Hood byl zchudlý šlechtic, který bohatým bral a chudým dával a les používal jako úkryt před svým úhlavním nepřítelem, šerifem z Nottinghamu. Podle pověstí se skrýval přímo ve vykotlaném kmeni zmíněného dubu.
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Les, který se kdysi rozkládal na ploše kolem 40 tisíc hektarů mezi hrabstvím Nottinghamshire a městem Sheffield, se od středověku výrazně zmenšil. Dnes jeho hlavní část roste na několika stovkách hektarů jihovýchodně od Sheffieldu a ochranáři vyvíjejí aktivity nutné podle nich k tomu, aby les se stovky let starými duby zcela nezmizel.