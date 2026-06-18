Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po tisíci letech odumřel. Anglie přišla o legendární dub Robina Hooda

Autor: ,
  15:17
Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Shodují se na tom britští odborníci, podle nichž stromu starému až 1 200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy.

Velký strom, za nímž se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii.

Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi. (2. září 2025)
Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi. (19. října 2007)
Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi. (2. září 2025)
Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi. (2. září 2025)
8 fotografií

Podle Královské společnosti pro ochranu ptactva (RSPB), což je nadace starající se o Sherwoodský les, je obtížné určit přesnou příčinu odumření stromu.

Vedle obtíží spojených s jeho značným stářím k němu mohly přispět „dobře míněné strukturální zásahy a velké množství lidské aktivity“ v okolí stromu, jehož strukturu zpevňovaly podpěry a lana. Na kondici dubu nepřidaly ani projevy klimatických změn, jimiž v posledních letech byla sucha a vlny veder.

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Mrtvý strom zůstane na svém místě jako přírodní monument.

Dub a celý Sherwoodský les je oblíbený především kvůli spojení s Robinem Hoodem, legendární postavou, která v něm údajně žila ve 13. století. Nejčastěji legendy tvrdí, že Robin Hood byl zchudlý šlechtic, který bohatým bral a chudým dával a les používal jako úkryt před svým úhlavním nepřítelem, šerifem z Nottinghamu. Podle pověstí se skrýval přímo ve vykotlaném kmeni zmíněného dubu.

Británie v šoku. Někdo pokácel její nejslavnější strom známý z Robina Hooda

Les, který se kdysi rozkládal na ploše kolem 40 tisíc hektarů mezi hrabstvím Nottinghamshire a městem Sheffield, se od středověku výrazně zmenšil. Dnes jeho hlavní část roste na několika stovkách hektarů jihovýchodně od Sheffieldu a ochranáři vyvíjejí aktivity nutné podle nich k tomu, aby les se stovky let starými duby zcela nezmizel.

Major Oak

Major Oak

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Šofér bez řidičáku a pod vlivem drog srazil v Praze devítiletou dívku, je vážně zraněná

V Praze srazil mladík dívku, na místě zasahovaly složky IZS. (18. června 2026)

K nehodě v pražských Kunraticích vyjeli dnes odpoledne policisté a záchranáři, osobní vozidlo tam srazilo devítiletou dívku. Řidič, který seděl za volantem, podle policie neměl řidičský průkaz a...

18. června 2026  16:12,  aktualizováno  16:32

Vaše jméno v zahraničí rezonuje, ocenil Macinka Klause a udělil mu medaili

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvítal Václava Klause u příležitosti...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve čtvrtek v Černínském paláci udělil medaili bývalému prezidentovi Václavu Klausovi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. „Vaše jméno v zahraničí...

18. června 2026  12:12,  aktualizováno  16:31

Na D35 u Olomouce se po požáru kamionu tvoří kolony. Řidič hořící návěs odpojil

Požár návěsu kamionu omezil dopravu na dálnici D35 u Olomouce. (18. června 2026)

Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je mezi 276. a 281. kilometrem ve směru od Ostravy na Olomouc uzavřena po rozsáhlém požáru kamionu. Dým byl vidět z dálky několika kilometrů. Podle mluvčí policie...

18. června 2026,  aktualizováno  16:23

Soud potvrdil čtrnáct let vězení pro otce chlapce, který ve škole zabil deset lidí

Srbská policie odvádí podezřelého žáka. (3. května 2023)

Ke 14 rokům vězení poslal soud v Srbsku za mříže otce chlapce, který v roce 2023 ve škole v Bělehradě zastřelil devět žáků a pracovníka ostrahy. Matka dostala dvouletý trest vězení. Oba rodiče, které...

18. června 2026  16:18

Kauza otrávených nápojů: našli v nich i jed na krysy, obžalovaný se hájí nepříčetností

Premium
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek otevřel kauzu otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna na Olomoucku čelí obžalobě z...

18. června 2026,  aktualizováno  16:15

Orešnik má kritickou chybu, proto míjí. Rusku zbývá už jen jeden, tvrdí analýza

Premium
Ukrajinská bezpečnostní služba potvrdila, že Rusko zasáhlo oblast...

Ruským prezidentem Vladimirem Putinem vychvalovaná raketa středního doletu Orešnik má kritický nedostatek, kvůli kterému míjí cíle až o desítky kilometrů. Tvrdí to nová analýza. Uvádí také, že Rusku...

18. června 2026  16:15

Let není hlavní problém cestování, stresuje odbavení a kontroly, zjistil průzkum

Nastartované vozidlo bez řidiče komplikovalo v pondělí dopoledne dopravu směrem...

Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem více pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobií ze ztráty...

18. června 2026  16:13

Schwarzenegger je na cestě do Prahy. Na letišti ho vyhlížejí netrpěliví fanoušci

Jeden z fanoušků, který přijel na Letiště Václava Havla přivítat Arnolda...

Legendární Terminátor odpoledne přiletí do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupí ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v Paláci Žofín....

18. června 2026  12:41,  aktualizováno  16:12

Budeme podnikat rozsáhlé útoky na Ukrajině, řekl Lavrov po úderu na Moskvu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se účastní setkání prezidenta Vladimira...

Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina v noci podnikla největší...

18. června 2026  15:51,  aktualizováno  16:08

Česká televize odtajnila prázdninové trháky plné nostalgie a sportovních bitev

Televizní seriál České televize „Most“ (18. června 2026)

ČT představila své letní schéma, které se ponese v duchu odpočinku. Divákům nabídne mix kultovních tuzemských seriálů, oscarových filmů i sportovních událostí v čele s fotbalovým šampionátem s českou...

18. června 2026  16:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plachetnice Čechů měnila směr, odmítá vinu důstojník chorvatského katamaránu

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...

První důstojník chorvatského katamaránu Krilo Eclipse odmítá odpovědnost za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů u Splitu, při níž zemřeli čtyři Češi. Při výslechu uvedl, že udělal vše pro...

18. června 2026  15:59

KRNAP má nového ředitele. Volba Moravce však od řady obcí schytává kritiku

Petr Moravec před zahájením tiskové konference k jmenování nového ředitele...

Krkonošský národní park (KRNAP) povede učitel České lesnické akademie Petr Moravec. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sídle správy parku ve Vrchlabí. Moravec měl...

18. června 2026  10:11,  aktualizováno  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.