Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Olivia a její manžel vyrazili na víkend do Benátek, ale na gondole se nesvezli. Nešli se ani podívat na památky. Místo toho si koupili vstupenky v přepočtu za asi 15 tisíc korun a v maskách vyrazili do paláce, kde se konal večírek klubu Killing Kittens. Pokud by chtěli, mohli si vyzkoušet sex s cizími lidmi.