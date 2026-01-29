Sexmise po německu. Ženy jsou zklamané ze vztahů a bez mužů se prý obejdou

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jiří Sládek
  9:31
Čím dál víc německých žen má pocit, že v práci musí fungovat, jako by ani neměly děti, současně být spolehlivými matkami, jako by nemusely chodit do práce – a k tomu ještě vypadat, jako by pro ně vůbec neexistoval ani jeden z těchto závazků. Proto raději žijí samy. A trend se zvýrazňuje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Podle Spolkového statistického úřadu přebývá osaměle jedna pětina německé populace. U žen byl trend ale zřetelnější.

Podle jiné studie seznamovacího portálu Elite Partner bylo se svým životem bez závazků a single domácností spokojeno 63 procent dotázaných žen, ve srovnání s pouhými 55 procenty mužů. Něžné pohlaví prostě láká nezávislý život víc.

„Role oběti se dostává v západní společnosti do centra pozornosti, ať už jsou dotyční utiskovaní sociálně, rasově, či genderově. Potom je docela pohodlné se vtěsnat do morálně nadřazené role oběti.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Spolupráce s ním je výborná, pochválil Babiš Macinku. Z vlády ho neodvolá

Aktualizujeme
Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Premiér Andrej Babiš nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petra Macinky. Prohlásil, že spolupráce s ním je výborná. Podle něj se opozice a média snaží narušit nynější koalici, to se ale nepovede....

29. ledna 2026  9:56,  aktualizováno  10:18

Exnáměstka z Motola Budinského propustí z vazby, strávil v ní téměř rok

Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....

Žalobkyně propustí z vazby bývalého náměstka ředitele motolské nemocnice Pavla Budinského. Ten v ní strávil jedenáct měsíců kvůli podezření z korupce.

29. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  10:13

Z parkoviště vyjel až napodruhé. Prásk! A autu před sebou úmyslně urazil kryt zrcátka

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v Táboře natolik, že autu stojícímu před ním záměrně poškodil zrcátko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o...

29. ledna 2026  10:13

Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři

Do některých důležitých oprav se nyní pustili na zámku Hrubý Rohozec.

Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním mobiliáře ze státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Zpět do majetku rodu ho chce získat Johanna...

29. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  10:10

Další evropský lídr v Číně. Prohlubme vztahy, vyzval Starmer při setkání se Sim

Britský premiér Keir Starmer se při návštěvě Číny setkal s čínským prezidentem...

Britský premiér Keir Starmer při setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu vyzval k prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi a uvedl, že svět zažívá náročné časy. Podobně se vyjádřil Si,...

29. ledna 2026  9:13,  aktualizováno  10:10

Prima mění organizační strukturu, sjednocuje obsah a výrobu

TV Prima

Skupina Prima od února opět mění organizační strukturu. Chce tak zrychlit rozhodování, posílit spolupráci napříč platformami a lépe reagovat na proměňující se chování diváků a posluchačů. Vznikne...

29. ledna 2026

Dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce, řekl Macinka v Bruselu

Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka (Motoristé sobě) před jednáním v...

Dokud válka trvá a dokud Rusko útočí na Ukrajinu, tak není důvod změkčovat sankce proti Moskvě. Řekl to ve čtvrtek šéf české diplomacie Petr Macinka před příchodem na jednání unijních ministrů...

29. ledna 2026  8:20,  aktualizováno  9:56

Lukoil prodal mezinárodní aktiva americké skupině Carlyle, důvodem jsou sankce

ilustrační snímek - Lukoil

Ruský ropný gigant Lukoil prodal svá mezinárodní aktiva americké investiční skupině Carlyle. Součástí transakce ovšem není majetek v Kazachstánu, ten si společnost rozhodla ponechat. Důvodem prodeje...

29. ledna 2026  9:51

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

29. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  9:49

Zmizelo z radarů a spadlo. Při nehodě letadla v Kolumbii zemřelo 15 lidí

Lidé se shromáždili u spadlého letadla v Kolumbii. (28. ledna 2026)

Všech patnáct lidí na palubě zahynulo při leteckém neštěstí v Kolumbii. Letoun, který provozovala státní letecká společnost Satena, se ztratil z radarů poblíž hranice s Venezuelou. Příčiny neštěstí...

29. ledna 2026  9:48

Smrt po svatbě i útok motorovou pilou. Kriminalistům z vražd loni pomníček nezbyl

Ilustrační snímek

Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po...

29. ledna 2026  9:45

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš. Chce ale vylepšit podmínky smlouvy

Letoun F-35A Lightning II amerických vzdušných sil

Projekt nákupu amerických stíhaček F-35 pro českou armádu je v takovém stadiu, že musí pokračovat, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešní návštěvě čáslavské letecké základny. Chce ale...

29. ledna 2026  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.