I Rusko je může ohromit. Vojáci KLDR v cizině zjistí, jak je jejich země chudá

Rozhodnutí KLDR vyslat vojáky do ruské války s Ukrajinou nepochybně posílí partnerství Pchjongjangu s Moskvou, ale také vystaví tisíce severokorejských vojáků novým myšlenkám a odlišnému způsobu života.

Přesné počty je těžké ověřit, ale podle západních zpravodajských služeb už bylo do Kurské oblasti vysláno více než 10 tisíc severokorejských vojáků, kteří mají čelit ukrajinskému vpádu.

Přestože cestují do válečné zóny, za své dlouhé cesty mezi východní hranicí Ruska v Asii a jeho západní hranicí v Evropě pravděpodobně uvidí relativní bohatství ruských měst a obcí. A dá se také předpokládat, že dostanou lepší jídlo a mzdy, než jaké by mohli čekat ve své vlasti.

„Mnozí z těchto vojáků jsou jen skromní farmářští chlapci z venkova nebo nižší důstojníci, kteří poprvé uvidí svět za hranicemi Severní Koreje. To jim jistě pomůže pochopit, že jejich země je izolovaná a nesmírně chudá,“ řekl DW Andrej Lankov, profesor historie a mezinárodních vztahů na univerzitě Kookmin v jihokorejském Soulu, který se narodil v Rusku.

„I když většina toho, co uvidí, bude kolem frontových linií, vesnic zničených boji a tak dále, stejně uvidí ruský venkov ještě předtím, než tam dorazí. Nevyhnutelně si začnou klást otázku, proč jejich země není bohatá alespoň jako Rusko,“ dodal Lankov. Rusko je přitom v porovnání se západními státy zaostalá země.

Ti, kteří přežijí frontu, se vrátí domů s myšlenkami, jež jsou v rozporu s propagandou severokorejského režimu. Ten svým obyvatelům tvrdí, že Severní Korea je jednou z nejšťastnějších a nejvyspělejších zemí na světě.

Analytici však varují, že vojáci se budou vyhýbat vyslovení jakýchkoli kritických názorů, a to i před svou rodinou a přáteli. Severokorejská tajná policie je nechvalně známá tím, že jakoukoli kritiku režimu nebo společnosti považuje za zradu a tvrdě ji trestá.

„Tito lidé vyrostli s vědomím, co nesmí říkat, nebudou sebevražednými hrdiny a nebudou o svých zkušenostech mluvit nahlas,“ řekl Lankov. „Budou také těžit z aury hrdinů národa a severokorejský vůdce Kim Čong-un je štědře odmění. Na tyto vojáky bude mít vliv to, co uvidí a udělají v Rusku, ale nemůžeme očekávat, že to bude mít politický význam přinejmenším několik desetiletí,“ dodal.

Severokorejská vláda se už mnoho desetiletí snaží odříznout svůj lid od jakýchkoli zahraničních myšlenek. V posledních letech tato kampaň ještě zesílila a úřady tvrdě zasahují proti všem, kdo jsou přistiženi při sledování zahraničních filmů nebo hudby. Těm, kdo se pokusí uprchnout do Číny, nyní hrozí delší tresty vězení a záminkou k zatýkání může být i určitý druh oblečení nebo účes, pokud je policie vyhodnotí jako „ovlivněné Západem“.

Důstojníci a dozorci v Rusku nebudou schopni severokorejské vojáky zcela ochránit před vnějšími vlivy, soudí Dan Pinkston, profesor mezinárodních vztahů na univerzitě v Soulu.

„Objevily se zprávy, že severokorejští vojáci byli z výcvikových zařízení na ruském Dálném východě přepraveni letecky. A je možné, že se je rozhodli přepravit letadlem jednoduše proto, že nechtěli, aby viděli ruská města z vlaků, kdyby projížděli zemí,“ řekl Pinkston DW a dodal, že je velmi pravděpodobné, že mnozí z nich letěli poprvé.

„Velmi rychle si uvědomí zaostalost Severní Koreje, i když si dovedu představit, že se důstojníci budou snažit udržet muže co nejvíce oddělené od běžného obyvatelstva, aby omezili jejich vzájemné kontakty,“ uvedl Pinkston.

Vzhledem ke zkušenostem režimu s lidmi, kteří byli v zahraničí, včetně těch, kteří byli posláni pracovat na staveniště a do těžebních táborů v Rusku nebo do restaurací a továren v Číně, je také pravděpodobné, že navrátivší se vojáci projdou obdobím hodnocení a převýchovy, než se budou moci vrátit do severokorejské společnosti.

Lankov souhlasí, že režim bude takové vojáky bedlivě sledovat. Přesto Lankov věří, že zkušenost ze života mimo Severní Koreu a „očividná prosperita“ jiných zemí v nich budou hlodat.

„Samozřejmě neočekávám, že by hned začali revoluci, ale kapitáni, kteří slouží na Ukrajině, se za pár let stanou generály a budou mít dál své pochybnosti. Časem by tyto pochybnosti o severokorejském systému mohly nabýt významu,“ uzavřel Lankov.