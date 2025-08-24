Severokorejský vůdce přihlížel odpálení nových protiletadlových raket, píše agentura

  7:04
Severokorejský vůdce Kim Čong-un přihlížel odpálení nových protiletadlových raket. Pchjongjang si tak chtěl otestovat jejich bojeschopnost. V neděli o tom informovala severokorejská státní tisková agentura KCNA.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un na snímku z 14. srpna 2025

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na snímku z 14. srpna 2025 | foto: AP

Zpráva přichází poté, co KLDR obvinila Jižní Koreu z vyvolávání napětí na hranicích a před pondělní schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem, připomněla agentura Reuters.

Kim na začátku tohoto měsíce odsoudil společné vojenské cvičení Spojených států a Jižní Koreje. Jeho záměrem podle něj bylo udržet vůči jeho zemi co „nejvíce nepřátelský a konfrontační“ kurz. Severokorejský vůdce také slíbil urychlit jaderné zbrojení.

Varovné výstřely

Nové protiletadlové zbraňové systémy prokázaly „rychlou reakci“ na vzdušné cíle, jako jsou útočné drony a řízené střely, uvedla agentura KCNA. Dodala, že jejich „způsob fungování a reakce je založen na jedinečné a speciální technologii,“ podrobnosti ale nepřipojila.

Cvičení se koná také poté, co v neděli jihokorejská armáda oznámila, že vystřelila varovné výstřely směrem k severokorejským vojákům, kteří v úterý krátce překročili společnou hranici.

V kurské elektrárně vzplál po útoku ukrajinského dronu oheň, je uhašen

V areálu jaderné elektrárny Kursk ve středním Rusku vypukl v neděli po útoku ukrajinského dronu požár, který se rychle podařilo uhasit. Oheň podle tiskové služby elektrárny, kterou cituje agentura...

24. srpna 2025  7:25

Džalál al-Labád a jeho bratři se v roce 2011 účastnili protestů, které byly součástí arabského jara. Teď, o 15 let později, byl popraven. Už dříve stejným způsobem zemřel jeho bratr, další na...

23. srpna 2025  19:21

