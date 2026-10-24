Podle jihokorejské agentury Jonhap přicestoval Kim vlakem po novém mostě přes hraniční řeku Ja-lu (korejsky Amnokkang) mezi severokorejským městem Sinuidžu a Tan-tungem. Ten přitom obě země otevřely teprve minulý týden, 12 let po jeho dokončení.
Agentura Kjódó v sobotu s odvoláním na diplomatické zdroje uvedla, že ve městě na hranicích s KLDR byla zavedena přísná dopravní omezení. To ihned vyvolalo úvahy, že se čeká návštěva vysokého severokorejského představitele.
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KLDR vyvrací spekulace o kómatu či smrti Kima. Ukázala ho, jak si prohlíží oblečení
Kim Čong-un se v poslední době přestal objevovat na veřejnosti a znovu se objevily spekulace, že zemřel – údajně v pekingské nemocnici na krvácení do mozku. Severokorejský oficiální list Rodong Sinmun poté tento týden zveřejnil fotografie zachycující 42letého diktátora, jak si společně s dcerou prohlíží výstavu oblečení a obuvi.
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Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají
Čína je největším obchodním partnerem a významným spojencem Pchjongjangu, ačkoli v průběhu let vyjadřovala nesouhlas s jeho raketovými testy.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un loni v září v Pekingu přihlížel vojenské přehlídce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. Bylo to poprvé za několik desetiletí, kdy se nejvýše postavený představitel KLDR objevil na čínské vojenské přehlídce.
Čínský prezident Si Ťin-pching letos v červnu absolvoval státní návštěvu Severní Koreje, což podle Reuters ukazuje na zlepšující se vztahy mezi těmito státy.
Čína bude příští měsíc v Šen-čenu hostit summit Fóra pro asijsko-pacifickou ekonomickou spolupráci (APEC), kterého se má zúčastnit americký prezident Donald Trump. Ten usiluje o jednání s KLDR, ale podle páteční zprávy agentury Reuters americké a jihokorejské úřady považují šance na jeho setkání s Kimem v tomto roce