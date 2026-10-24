Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kim Čong-un je na návštěvě Číny. Spekulovalo se o krvácení do mozku

Autor: ,
  9:57
Severokorejský vůdce Kim Čong-un (19. června 2024)

Severokorejský vůdce Kim Čong-un (19. června 2024) | foto: ČTK

Kim Čong-un přivítal Si Ťin-pchinga v Pchjongjangu. (8. června 2026)
Kim Čong-un přivítal Si Ťin-pchinga v Pchjongjangu. (8. června 2026)
Kim Čong-un přivítal Si Ťin-pchinga v Pchjongjangu. (8. června 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou Kim Ču-e sleduje test nové...
8 fotografií
Severokorejský vůdce Kim Čong-un dorazil do čínského Tan-tungu na severokorejsko-čínské hranici. V posledních dnech se spekulovalo o Kimově zdravotním stavu.

Podle jihokorejské agentury Jonhap přicestoval Kim vlakem po novém mostě přes hraniční řeku Ja-lu (korejsky Amnokkang) mezi severokorejským městem Sinuidžu a Tan-tungem. Ten přitom obě země otevřely teprve minulý týden, 12 let po jeho dokončení.

Agentura Kjódó v sobotu s odvoláním na diplomatické zdroje uvedla, že ve městě na hranicích s KLDR byla zavedena přísná dopravní omezení. To ihned vyvolalo úvahy, že se čeká návštěva vysokého severokorejského představitele.

KLDR vyvrací spekulace o kómatu či smrti Kima. Ukázala ho, jak si prohlíží oblečení

Kim Čong-un se v poslední době přestal objevovat na veřejnosti a znovu se objevily spekulace, že zemřel – údajně v pekingské nemocnici na krvácení do mozku. Severokorejský oficiální list Rodong Sinmun poté tento týden zveřejnil fotografie zachycující 42letého diktátora, jak si společně s dcerou prohlíží výstavu oblečení a obuvi.

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Čína je největším obchodním partnerem a významným spojencem Pchjongjangu, ačkoli v průběhu let vyjadřovala nesouhlas s jeho raketovými testy.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un loni v září v Pekingu přihlížel vojenské přehlídce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války. Bylo to poprvé za několik desetiletí, kdy se nejvýše postavený představitel KLDR objevil na čínské vojenské přehlídce.

Čínský prezident Si Ťin-pching letos v červnu absolvoval státní návštěvu Severní Koreje, což podle Reuters ukazuje na zlepšující se vztahy mezi těmito státy.

Čína bude příští měsíc v Šen-čenu hostit summit Fóra pro asijsko-pacifickou ekonomickou spolupráci (APEC), kterého se má zúčastnit americký prezident Donald Trump. Ten usiluje o jednání s KLDR, ale podle páteční zprávy agentury Reuters americké a jihokorejské úřady považují šance na jeho setkání s Kimem v tomto roce

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Desítky demonstrantů chtěly vniknout do Sněmovny. Pak skoro letěla první kostka

Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí...

Na demonstraci u Poslanecké sněmovny na pražském Malostranském náměstí zasahovala v pátek večer policie. Protestující se pokusili proniknout do budovy, kde poslanci právě projednávají zrušení...

23. října 2026  22:37,  aktualizováno  24. 10. 10:34

Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října...

Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu...

23. října 2026  10:24,  aktualizováno  24. 10. 10:20

Hitlerovo Orlí hnízdo v Alpách zachvátil požár. Policie zadržela podezřelého

Orlí hnízdo, někdejší sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských...

Rozsáhlý požár zachvátil v pátek večer Kehlsteinhaus, známý také jako Orlí hnízdo, někdejší horské sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. Zásah hasičů značně komplikoval horský...

24. října 2026,  aktualizováno  10:13

Kim Čong-un je na návštěvě Číny. Spekulovalo se o krvácení do mozku

Severokorejský vůdce Kim Čong-un (19. června 2024)

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dorazil do čínského Tan-tungu na severokorejsko-čínské hranici. V posledních dnech se spekulovalo o Kimově zdravotním stavu.

24. října 2026  9:57

Co schválení návrhu o poplatcích ČT a ČRo znamená a kdy přijde definitivní konec

ilustrační snímek

Po dnešním schválení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků ČT a ČRo a jejich převedení na stát v prvním čtení se legislativní proces přesouvá do dalších fází. Definitivní schválení zákona...

24. října 2026  9:30

Trumpův útok na volby. Neuzná výsledky, pokud na Aljašce nevyhraje republikán

Americký prezident Donald Trump znovu navštívil Texas, aby podpořil...

Americké ministerstvo spravedlnosti podalo žalobu, v níž žádá preventivní zablokování certifikace výsledků voleb na Aljašce. Stane se tak v případě, že nynější republikánský senátor prohraje malým...

24. října 2026  9:08

Slovensko si volí vedení krajů, měst a vesnic. V Bratislavě půjde o těsný souboj

ilustrační snímek

Na Slovensku si v sobotu volí nové vedení vesnic, měst a krajů. Komunální a krajské volby se stejně jako v roce 2022 konají v jednom termínu. Hlasování skončí ve 20:00 a výsledky poté začne...

24. října 2026  8:57

Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno

Schůze Sněmovny (23. října 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, zatím tedy jen v prvním čtení. Vláda chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly...

23. října 2026  10:02,  aktualizováno  24. 10. 8:37

Koberce a ventily za chlaďáky s obaly. USA před volbami šachují s celními výjimkami

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v...

Spojené státy upravily seznam kanadských výrobků podléhajících 50procentním clům zavedeným koncem srpna kvůli údajným diskriminačním obchodním praktikám. Změnu uvítala republikánská senátorka za stát...

24. října 2026  8:10

Čínské Konfuciovy instituty ohrožují bezpečnost USA, řekl šéf Pentagonu

Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických...

Americké ministerstvo obrany označilo kulturní centra na univerzitních kampusech financovaná Čínou, známá jako Konfuciovy instituty, za hrozbu pro národní bezpečnost USA. Oznámil to ministr obrany...

24. října 2026  8:07

Francie čeká další masové protesty. Vláda nasadí vrtulníky i vodní děla

Ve Francii probíhají demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne...

V Paříži a dalších francouzských městech se v sobotu, týden po mnohdy násilných demonstracích proti vysokým životním nákladům, mají konat další rozsáhlé protesty. Vláda se chystá nasadit desetitisíce...

24. října 2026  7:04

Macinka požádá o policejní ochranu pro ministra kultury Klempíře

Ministr kultury Oto Klempíř a ministr zahraničí Petr Macinka (oba Motoristé) na...

Policejní ochranu pro ministra kultury Oto Klempíře, který předložil návrh zrušit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, bude chtít šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka. „Pro...

24. října 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×