Tragédie na konci studia. Chlapci skočili do řeky pro spolužáka, utopili se i s ním

Neštěstí se stalo okolo 16:00 místního času (11:00 SELČ) v obci Song Lo v provincii Phu Tho, která se nachází západně od metropole Hanoje na severu země. Žáci ve věku 13 a 14 let si šli zaplavat do řeky Lo poté, co se doučili na zkoušku.
Jeden z nich se však náhle začal topit, zbývající čtyři pro něj pak skočili do vody, proud ale strhl také je. Do pátrání se zapojila policie, armáda i místní, kterým se podařilo najít těla po zhruba hodině a půl, napsal vietnamský web VN Express.
Podobné neštěstí se stalo v sobotu v provincii Dak Lak na jihu země, kde se v řece Banh Lai utopili čtyři dospívající ze základní a střední školy. Podle svědků je strhl proud.