Hladina moří stoupá, vědci chtějí zachránit Evropu gigantickou hrází

„Musíme to vnímat jako varování,“ řekl americkému deníku The New York Times jeden z autorů projektu Sjoerd Groeskamp z nizozemského Královského institutu pro výzkum moří. „Snažíme se tím říci, že máme plán, ale nechceme, aby na něj došlo. Ale pokud to bude potřeba, tak to je technicky a finančně uskutečnitelné.“