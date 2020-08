Policie v Severní Makedonii našla 148 běženců. Vtěsnali se do dvou kamionů

Policejní hlídka ve středu zastavila kamion a doprovodný osobní automobil u města Demir Kapija asi 110 kilometrů jižně od hlavního města Skopje. V nákladním vozidle pak našla 103 namačkaných běženců, včetně 29 dětí, napsala agentura AP.



Jde o 81 Pákistánců, deset Afghánců, osm Indů, dva Egypťany, jednoho Syřana a jednoho Íránce. Při této příležitosti byli také zatčeni oba muži podezřelí z obchodování s lidmi, uvedli policisté.



Dalších 45 migrantů ze Sýrie, Bangladéše, Somálska, Pákistánu a z Palestiny policie rovněž ve středu objevila v opuštěném kamionu blízko obce Vaksince, ležící na severu Severní Makedonie několik kilometrů od hranice se Srbskem. Řidič utekl.

Všechny nalezené migranty, kteří se do země dostali nezákonně, přepravili do uprchlického centra v jižním pohraničním městě Gevgelija. Odtud budou následně deportováni do Řecka, odkud zjevně přišli.

Ministerstvo vnitra ve Skopji uvádí, že policie jen v červenci odhalila 567 migrantů, kteří se snažili dostat ilegálně přes Severní Makedonii dál do Evropy. Zároveň s tím zatkla devět lidí, kteří migranty pašovali.