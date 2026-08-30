U Kypru se převrhla loď s 270 lidmi, šest z nich zemřelo

Ministr dopravy Severního Kypru Erhan Arikli agentuře Anadolu sdělil, že na palubě bylo 267 osob, z toho 259 cestujících a osm členů posádky. Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia a z neznámého důvodu do něj okamžitě začala vnikat voda, informovala Anadolu. Plavidlo mířilo do tureckého přístavu Taşucu v provincii Mersin ve východním Středomoří.
Videozáznamy zachycují lidi v červených záchranných vestách, jak sedí či stojí na převráceném plavidle, zatímco k nim úřady vysílají plavidla pobřežní stráže i soukromé lodě, aby je dopravily na břeh. List Kibris podle agentury Reuters uvedl, že plavidlo, které bylo podle některých zpráv katamaránem, začalo nabírat vodu zhruba čtyři míle od pobřeží.
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Severokyperská turecká republika vznikla na severu ostrova v roce 1983 poté, co Turecko v roce 1974 vyslalo na Kypr vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. Stát na severu Kypru ale uznává Turecko jako jediná země na světě. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU.