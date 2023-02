Není policie ani soudci. Srbové v Kosovu žijí kvůli sporům vlád ve vakuu

Už tři měsíce jsou obyvatelé žijící na severu Kosova bez základních služeb, včetně policie, soudů či místní samosprávy. Kdo se chce rozvést, koupit byt nebo nahlásit policii násilnického manžela, nemá oficiálně za kým jít.

„Není tu žádná policie, nikdo, na koho bych se mohl obrátit. Musíme to tiše snášet. Není jiná možnost,“ říká Vasilije Milojević, třiaosmdesátiletý srbský důchodce žijící v severní části Mitrovice.

Obyvatelé této oblasti, kteří hovořili s agenturou AFP, tvrdí, že jsou kvůli nejnovější krizi stále častěji nuceni spoléhat jen sami na sebe. Podle nich je situace znepokojivá, stále však pod kontrolou. „Sousedé jsou tu jeden pro druhého. Na dvoře máme i psy,“ říká devětašedesátiletý Dželal Kazagić.

Mitrovica je už téměř pětadvacet let ohniskem třenic mezi Kosovem a Srbskem. Město rozděluje řeka Ibar, která odděluje etnické Albánce na jihu od Srbů na severu. Kosovo se ve snaze udržet klid na severu země snažilo obsadit tamní instituce lidmi z řad místního obyvatelstva, tedy převážně Srby.

Ti však zůstávali do značné míry loajální Srbsku a odmítali uznat svrchovanost Kosova. Podle kritiků plní kosovští Srbové příkazy z Bělehradu, včetně vyvolávání nepokojů. „Nemám dojem, že by Bělehradu šlo o práva Srbů. Jde jim o to, aby využili přítomnosti Srbů k podkopání naší demokracie,“ řekl v nedávném rozhovoru s agenturou AFP kosovský premiér Albin Kurti v souvislosti se situací na severu.

Zajišťujeme právo a pořádek, tvrdí ministr

V důsledku řady sporů mezi Kosovem a Srbskem v listopadu hromadně opustila pracovní místa většina srbských zaměstnanců ve státní správě. Šlo o policisty, soudce a dokonce i poslance kosovského parlamentu. Krok následoval po měsících stupňujícího se napětí. To vyvolaly snahy vlády v Prištině o zvýšení kontroly nad severem země, včetně zavedení nových pravidel týkajících se průkazů totožnosti či registračních značek automobilů.

Tyto plány vyvolaly na severu Kosova prudkou reakci. Srbové postavili řadu barikád na hlavních dopravních tazích, kosovská policie a mezinárodní mírové jednotky čelily střelbě.

Srbští i kosovští představitelé přiznávají, že jsou pod stále větším tlakem západních zemí, aby brzy uzavřeli dohodu, která by dosáhla kompromisu a vyřešila jejich dlouhodobé rozpory. Ty neustávají ani více než dvě desetiletí od doby, kdy proti sobě na konci devadesátých let vedli válku kosovskoalbánští povstalci a srbské síly. Boje zastavila až intervence NATO, po níž se srbští vojáci a vládní personál z odštěpenecké provincie stáhli.

Jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008 Bělehrad neuznal a jeho mocní spojenci Rusko a Čína zablokovali vstup nového státu do mezinárodních institucí včetně OSN.

Kosovský ministr vnitra Xhelal Sveçla tvrzení o bezpečnostním vakuu odmítl a prohlásil, že vláda je i nadále schopna zajistit na severu „právo a pořádek“. Kosovská policie je podle něj „funkčnější než kdy jindy“.

„Existují potíže, to je jasné. Ale tyto potíže vznikají v důsledku akcí tamních zločineckých skupin, které jsou rovněž podporovány a propagovány Srbskem,“ řekl Sveçla agentuře AFP. Ovšem ti, kteří doufají, že budou žít normální životy, se potýkají s novými překážkami i při těch nejvšednějších úkonech.

Devětatřicetiletá majitelka obchodu ze severní Mitrovice, která hovořila pod podmínkou anonymity, uvedla, že její rodina právě kupovala nový byt, když došlo k hromadným odchodům ze státní správy. Neměli nikoho, kdo by jim notářsky ověřil dokumenty, a tak pendlovali mezi Mitrovicí a Prištinou v naději, že se jim podaří nad byrokracií zvítězit. Marně.

„Mám dojem, že o obyčejné lidi se nikdo nestará, ani ti v Mitrovici, ani ti v Prištině,“ řekla. „Kdyby ti, kteří opustili instituce, mysleli na to, co budeme dělat my, občané, udělali by něco pro to, abychom se do těchto situací nedostali,“ postěžovala si.

Neklid ovšem panuje také mezi etnicky albánským obyvatelstvem Mitrovice, které žije převážně na jih od řeky Ibar. „Nemít policii, která by udržovala pořádek, je nebezpečné. Snadno se to může vymknout kontrole,“ řekl třiapadesátiletý strojník Nexhmedin Beka. „Jak by se měly řešit problémy na severu? Dal bych jim všechno, dokonce i autonomii, jen kdyby uznali Kosovo.“