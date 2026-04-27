Kim s Rusy otevřel muzeum pro padlé vojáky. Symbol přátelství, vzkázal Putin

Severní Korea v neděli otevřela muzeum věnované severokorejským vojákům, kteří padli v boji za Rusko proti Ukrajině. Nejvyšší představitelé KLDR a Ruska se zároveň zavázali posílit vzájemnou vojenskou spolupráci. Ve válce bylo podle jihokorejské zpravodajské služby nasazeno zhruba 15 tisíc Severokorejců a dva tisíce z nich padly.

KLDR a Rusko loni v dubnu oznámily, že jejich vojáci společně bojovali proti vpádu Ukrajinců do ruské pohraniční Kurské oblasti. Muzeum se v Pchjongjangu tuto neděli podle státní tiskové agentury KCNA otevřelo při příležitosti prvního výročí ukončení operace na osvobození zmíněné oblasti.

Slavnostní otevření muzea věnovaného padlým vojákům v konfliktu na Ukrajině v Pchjongjangu. Snímek poskytla státní agentura KCNA. (26. dubna 2026)
Ruský ministr obrany Andrej Belousov stříhá pásku k nově otevřenému muzeu věnovanému severokorejským vojákům padlým během konfliktu na Ukrajině. Snímek poskytla státní agentura KCNA. (26. dubna 2026)
Slavnostní otevření muzea věnovaného padlým vojákům v konfliktu na Ukrajině v Pchjongjangu. Na snímku severokorejská a ruská delegace. Snímek poskytla státní agentura KCNA. (26. dubna 2026)
Slavnostní otevření muzea věnovaného padlým severokorejským vojákům v konfliktu na Ukrajině v Pchjongjangu. Snímek poskytla státní agentura KCNA. (26. dubna 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un vítá předsedu ruské Státní dumy Vjačeslava Volodina během setkání v Pchjongjangu. Snímek poskytla státní agentura KCNA. (26. dubna 2026)
Ceremoniálu se zúčastnil severokorejský vůdce Kim Čong-un spolu s vysokými představiteli Ruska, včetně předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina a ministra obrany Andreje Belousova.

Kim v projevu označil padlé za národní hrdiny a síly obou spolupracujících zemí chválil za zmaření toho, co nazval „hegemonistickým spiknutím a vojenským dobrodružstvím“ Západu vedeného USA na rusko-ukrajinské frontě.

Volodin z dopisu adresovaného Kimovi citoval slova ruského prezidenta Vladimira Putina, podle něhož bude muzeum symbolem přátelství a solidarity mezi oběma zeměmi. Putin podle KCNA také vyjádřil přesvědčení, že Rusko a Severní Korea budou nadále posilovat své komplexní strategické partnerství.

Kim při setkání s Belousovem uvedl, že KLDR plně podpoří ruskou politiku obrany suverenity a bezpečnostních zájmů. Ruský ministr obrany naopak řekl, že Moskva je připravena podepsat plán rusko-severokorejské vojenské spolupráce na období let 2027 až 2031.

Kim Čong-un od ruské invaze na Ukrajinu zahájené v únoru 2022 učinil z Moskvy prioritu své zahraniční politiky. Severní Korea a Rusko v roce 2024 podepsaly obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do západoruské Kurské oblasti tisíce vojáků a Moskvě dodává i munici.

KLDR na oplátku podle analytiků dostává finanční pomoc, energie a potraviny. Jižní Korea, USA a jejich partneři se obávají, že Moskva by mohla předat Pchjongjangu také špičkové technologie, které by mohly posílit severokorejské jaderné a raketové programy.

Kim s Rusy otevřel muzeum pro padlé vojáky. Symbol přátelství, vzkázal Putin

