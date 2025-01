Raději sebevražda, než zajetí. Počet zabitých a raněných Severokorejců roste

„Poznámky nalezené u mrtvých vojáků naznačují, že severokorejské úřady na ně vyvíjely nátlak, aby spáchali sebevraždu,“ řekl I. Sebevraždu údajně mají spáchat například například tím, že se před hrozícím zajetím vyhodí do vzduchu.

NIS už v neděli potvrdila informace ukrajinských představitelů, že ukrajinská armáda v bojích v ruské Kurské oblasti zajala dva severokorejské vojáky. Podle agentury Jonhap během výslechu jeden z nich vypověděl, že nevěděl o tom, že je posílají do zóny konfliktu, a domníval se, že jde jen o výcvik.

Jihokorejská agentura Jonhap v pondělí s odvoláním na NIS uvedla, že zajatí vojáci neprojevili zájem dostat se do Jižní Koreje, ačkoli Soul by s Ukrajinou byl ochoten ve věci spolupracovat, pokud by o to byl požádán.

Ukrajinská armáda loni v srpnu překvapivě pronikla do Kurské oblasti a obsadila tam několik stovek kilometrů čtverečních ruského území. Ruské ozbrojené síly se s podporou asi 12 000 severokorejských vojáků snaží Ukrajince z tohoto regionu vytlačit.