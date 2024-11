Ruský ministr obrany přiletěl do KLDR, setká se i s politickým vedením země

Do Severní Koreje přiletěl na oficiální návštěvu ruský ministr obrany Andrej Belousov. Oznámily to ruské tiskové agentury. Severní Korea podle Soulu a Západu poskytuje Rusku do války proti Ukrajině munici, rakety a naposledy i severokorejské vojáky.