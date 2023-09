Soft propaganda: Kimovi youtubeři mají zlepšit image Severní Koreje ve světě

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Ano, také Severní Korea má své youtubery. Nejsou ale tím, čím se zdají. Jsou „státní“. A mají své úkoly. Jsou to sice většinou ještě nezletilé dívky, ale už musí sloužit režimní propagandě. Dělají to ale rády, je to povyražení a vrstevníci jim závidí. Vesměs pocházejí z prominentních režimních rodin.