Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Severokorejci mají 80 až 120 jaderných hlavic, tvrdí Jihokorejci

Autor: ,
  6:49
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v Pchjongjangu při příležitosti ukončení tamního sjezdu Korejské Strany práce. (26. února 2026) | foto: AP

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlíží na raketové testy nově vyvinutého...
Kim Čong-un byl opět zvolen šéfem komunistické strany KLDR. (23. února 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlíží na raketové testy nově vyvinutého...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje soutěž odstřelovačů ve výcvikovém...
150 fotografií
Severní Korea podle odhadu Jižní Koreje disponuje 80 až 120 jadernými hlavicemi. Podle agentury Reuters to dnes uvedl jihokorejský ministr obrany An Kju-pek.

Zároveň řekl, že Pchjongjang podle jeho názoru projevuje zájem o nabídky amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovení dialogu.

An před jihokorejskými poslanci uvedl, že odhad počtu severokorejských jaderných hlavic se značně liší od čísla, které tento týden zmínil Trump. Podle amerického prezidenta KLDR dosud vyrobila 57 jaderných zbraní. Podle jihokorejského ministerstva obrany je však severokorejský arzenál podstatně větší a čítá 80 až 120 hlavic.

Proč se Trump tak lísá ke Kimovi? Touží po schůzce, slibuje si od ní úspěch

An zároveň uvedl, že Pchjongjang má zájem o Trumpovy nabídky na obnovení dialogu. Na otázku, zda mezi Severní Koreou a Spojenými státy probíhají zákulisní jednání o možné schůzce jejich čelních představitelů, ale odmítl odpovědět.

Trump v posledních dnech opakovaně naznačil ochotu jednat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Kimova sestra Kim Jo-čong ve středu uvedla, že vztah mezi jejím bratrem a Trumpem je podle ní skutečně velmi dobrý. Zároveň ale řekla, že nemá informace o tom, že by spolu oba politici v poslední době komunikovali.

S Kim Čong-unem se navzájem chápeme, prohlásil Trump

Kim Jo-čong se vyjádřila také ke společným vojenským cvičením Spojených států a Jižní Koreje. Uvedla, že Pchjongjang nezajímá rozhodnutí Washingtonu zkrátit letošní manévry, které skončí tento pátek místo původně plánovaného termínu 27. srpna. Podle ní se tím nemění jejich podstata ani nepřátelská politika USA, která podle Pchjongjangu ohrožuje bezpečnost Severní Koreje.

KLDR společná americko-korejská vojenská cvičení dlouhodobě odsuzuje a označuje je za nácvik invaze. Washington a Soul naopak tvrdí, že společné manévry mají čistě obranný charakter.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Silný vítr, déšť a až třícentimetrové kroupy. Česko zasáhnou bouřky

Meteorologové ve čtvrtek očekávají bouřky se silnými nárazy větru a kroupami....

Silnější deště a bouřky dorazí do Česka už ve čtvrtek odpoledne. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) očekávají ojediněle silné zejména v jihovýchodní polovině území....

20. srpna 2026

Severokorejci mají 80 až 120 jaderných hlavic, tvrdí Jihokorejci

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Severní Korea podle odhadu Jižní Koreje disponuje 80 až 120 jadernými hlavicemi. Podle agentury Reuters to dnes uvedl jihokorejský ministr obrany An Kju-pek.

20. srpna 2026  6:49

Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Kdo jim pomůže, pocítí důsledky, slíbil

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...

Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek na své sociální síti vyhlásil "ekonomickou válku" Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoli pomáhaly....

20. srpna 2026  6:32

Rusové zaútočili balistickými střelami na Kyjev. Několik lidí zemřelo

ilustrační snímek

Nejméně šest obětí je po ruském útoku balistickými střelami na Kyjev a jeho okolí, uvedly tamní úřady. Pět z nich zemřelo přímo v hlavním městě, další v širší Kyjevské oblasti. Zranění utrpělo 23...

20. srpna 2026  3:02,  aktualizováno  6:28

Zelenskyj odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře. Jde o zpronevěru 150 milionů hřiven

ilustrační snímek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irynu Mudrou poté, co ji média spojila s protikorupčním vyšetřováním. Prověřovaná skupina je podezřelá z praní 150...

19. srpna 2026  13:47,  aktualizováno  20. 8. 6:14

Řekli si ano a skočili ze čtyř tisíc metrů. Nevěsta sladila šaty s padákem a kytkou

Nevěsta, ženich a oddávající při seskoku ze čtyř tisíc metrů

Manželství je jako skok s padákem. Nikdo neví, zda a kdy se otevře a jestli toho jednou nebudeme litovat. Pár parašutistů se rozhodl spojit tyto dvě zkoušky v jednu a na obřad skočili z výšky přes...

20. srpna 2026

Druhé kolo. Juchelka, Metnar či Šťastný znovu míří za Schillerovou kvůli rozpočtu

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) po jednání ministerstva financí o rozpočtu na...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve čtvrtek pokračuje v jednáních s ministry o přípravě státního rozpočtu na příští rok. Na ministerstvu financí se postupně znovu setká s ministrem práce a...

20. srpna 2026

Vláda slibuje zrychlení staveb, Senát ale kontroverzní novelu vrátí poslancům

Prezident Petr Pavel ve středu odpoledne na Pražském hradě přijal ministryni...

Novelu stavebního zákona projedná ve čtvrtek Senát. Podle vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě má usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opozice vyčítá novele, že je nepřehledná a že nahrává...

20. srpna 2026

Láká mě znovu kandidovat na Hrad. Zeman o lídrech opozice, Pavlovi, vládě i volbách

Premium
Bývalý prezident Miloš Zeman

Bývalý prezident Miloš Zeman promluvil v rozhovoru pro iDNES.cz o současné hlavě státu Petru Pavlovi, jeho sporu s vládou Andreje Babiše, či o koncesionářských poplatcích. „Za normálních okolností...

20. srpna 2026

Sedm mrtvých včetně pilota. V Keni se v horách zřítil vrtulník s turisty

Záchranáři pracují na místě havárie turistického vrtulníku v okrese Samburu v...

Sedm lidí včetně šesti turistů a pilota zahynulo v severní Keni, když se s nimi u stolové hory Mount Ololokwe zřítil vrtulník. Podle informací keňské policie a amerického ministerstva zahraničí bylo...

19. srpna 2026  15:59,  aktualizováno  22:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dvě procenta na obranu splníme, slíbil Zůna. Červený se Schillerovou řešil sucho

Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) dorazil jako jeden z posledních vládních činitelů ke středečnímu jednání o rozpočtu resortů na ministerstvu financí. Schůzka s ministryní financí Alenou...

19. srpna 2026  20:51,  aktualizováno  22:41

Na Litoměřicku se převrátilo auto. Nehoda má pět zraněných, z toho dva těžce

ilustrační snímek

Při nehodě osobního auta u obce Klapý na Litoměřicku se ve středu vpodvečer zranilo pět lidí. Dva z toho těžce.

19. srpna 2026  21:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.