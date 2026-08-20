Zároveň řekl, že Pchjongjang podle jeho názoru projevuje zájem o nabídky amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovení dialogu.
An před jihokorejskými poslanci uvedl, že odhad počtu severokorejských jaderných hlavic se značně liší od čísla, které tento týden zmínil Trump. Podle amerického prezidenta KLDR dosud vyrobila 57 jaderných zbraní. Podle jihokorejského ministerstva obrany je však severokorejský arzenál podstatně větší a čítá 80 až 120 hlavic.
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An zároveň uvedl, že Pchjongjang má zájem o Trumpovy nabídky na obnovení dialogu. Na otázku, zda mezi Severní Koreou a Spojenými státy probíhají zákulisní jednání o možné schůzce jejich čelních představitelů, ale odmítl odpovědět.
Trump v posledních dnech opakovaně naznačil ochotu jednat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Kimova sestra Kim Jo-čong ve středu uvedla, že vztah mezi jejím bratrem a Trumpem je podle ní skutečně velmi dobrý. Zároveň ale řekla, že nemá informace o tom, že by spolu oba politici v poslední době komunikovali.
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Kim Jo-čong se vyjádřila také ke společným vojenským cvičením Spojených států a Jižní Koreje. Uvedla, že Pchjongjang nezajímá rozhodnutí Washingtonu zkrátit letošní manévry, které skončí tento pátek místo původně plánovaného termínu 27. srpna. Podle ní se tím nemění jejich podstata ani nepřátelská politika USA, která podle Pchjongjangu ohrožuje bezpečnost Severní Koreje.
KLDR společná americko-korejská vojenská cvičení dlouhodobě odsuzuje a označuje je za nácvik invaze. Washington a Soul naopak tvrdí, že společné manévry mají čistě obranný charakter.