Torpédoborec byl nejnovější válečnou lodí země a měl být triumfem ambiciózního úsilí Severní Koreje o modernizaci námořnictva. Místo toho porucha spouštěcího mechanismu 21. května způsobila, že záď předčasně sklouzla do vody, rozdrtila části trupu a příď zůstala trčet na lodní cestě, uvedla státní média KCNA ve vzácném přiznání špatných zpráv.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un, který byl svědkem neúspěšného startu ve městě Čchongdžin na severovýchodě země, označil čin za kriminální. Zemi nařídil urychleně opravit zatím nepojmenovanou loď ještě před zasedáním vládnoucí Dělnické strany koncem června. Označil to za otázku národní cti.

Úřady se od té doby snaží napravit škody a potrestat ty, kteří jsou podle nich za ně zodpovědní, a v posledních dnech zadržely čtyři osoby, včetně hlavního inženýra loděnice.

Podle analytiků se zdá, že Severní Korea při snaze o rychlou opravu torpédoborce používá balóny. „Vypadá to, že to, co vypadá jako balóny, nebylo nainstalováno proto, aby se loď znovu vznesla na hladinu, ale aby se zabránilo jejímu dalšímu zaplavení,“ řekl CNN Yu Yong-weon, poslanec jihokorejského Národního shromáždění a vojenský analytik.

Kapitán námořnictva Spojených států ve výslužbě Carl Schuster uvedl, že pokud jsou objekty skutečně balóny, mohly by mít jeden ze dvou účelů - buď zabránit průzkumu drony, nebo snížit napětí na části lodi, která uvízla na molu.

„To je oblast, která byla s největší pravděpodobností poškozena, utrpěla nejvážnější škody a zůstává pod intenzivním tlakem, zatímco přední část zůstává mimo vodu,“ řekl.

Nick Childs, vedoucí pracovník pro námořní síly a námořní bezpečnost v Mezinárodním institutu pro strategická studia, uvedl, že Severní Korea by mohla loď dále poškodit, pokud k jejímu udržení na hladině nebo vyzdvižení používá právě balóny.

„Je velmi pravděpodobné, že loď je i tak pod značným tlakem, a zvedání shora by mohlo toto napětí ještě umocnit. Normální postup by byl získat co největší vztlak v lodi a pak ji zvednout zespodu,“ řekl Childs.

Podle satelitních snímků, které sdílela společnost Maxar Technologies, se kolem torpédoborce od nehody nachází více než tucet bílých objektů připomínajících balóny.

Podle tvaru objektů a toho, co vypadá jako ocasní ploutve, by se mohlo jednat o menší verze tzv. aerostatů, balónů, které se mírně podobají vzducholodím, uvedli experti na obranu pro CNN.

Schuster již dříve pro CNN uvedl, že oprava může trvat až šest měsíců v závislosti na tom, jak daleko poškození trupu sahá, kolik vody se do válečné lodi dostalo a kolik „solné krusty“ se mohlo vytvořit na kovových površích, například na spojích.

Záchranná operace je kvůli nejisté poloze lodi také neobvykle složitá. „Mít ji napůl ve vodě a napůl mimo ni je v podstatě ta nejhorší možná situace,“ řekl Decker Eveleth, spolupracovník analytické společnosti CNA, která se specializuje na výzkum v oblasti obrany.

Dodal, že operace by byla jednodušší, kdyby se loď zcela převrátila do vody nebo kdyby se celá převrátila na souš. „Ale protože je napůl na souši a napůl na vodě - pokud se pokusíte vytáhnout potopenou polovinu, riskujete zkroucení a zlomení kýlu,“ řekl Eveleth.

Childs řekl, že Severní Korea bude možná muset loď rozřezat na kusy a pak se pokusit zachránit, co se dá, protože napravit ji ze současné polohy je nesmírně složitý úkol.

„Velmi často je jediným způsobem, jak vyklidit dok, je rozebrat alespoň část lodi, aby byla operace jednodušší, opravit to, co vám zbylo, odtáhnout to a rozhodnout se, zda ji obnovíte, nebo sešrotujete,“ řekl.