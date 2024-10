Dělník se chtěl s kradeným autobusem vrátit do KLDR, zastavil ho až zátaras

Most Sjednocení mezi městem Pchadžu a Pchanmundžomem na hranici s KLDR (11. června 2024) | foto: ČTK

Od rozdělení Korejského poloostrova do Jižní Koreje uprchlo asi 34 000 Severokorejců. Pokusy o nelegální překročení hranice opačným směrem jsou však vzácné.

Zadržený muž ve věku kolem 30 let řekl policii, že se chtěl vrátit zpět domů, protože měl v Jižní Koreji potíže, uvedla jihokorejská média. Ze Severní Koreje uprchl asi před deseti lety. Muž ukradl autobus v úterý kolem jedné hodiny ráno místního času (18:00 SELČ) z garáže ve městě Pchadžu na severu země. Policie ho zadržela o půl hodiny později. Podle zpráv nebyl v době incidentu pod vlivem alkoholu ani drog. Muž, jenž pracoval jako dělník, policistům řekl, že se mu nahromadilo několik nezaplacených pokut.

Jihokorejské zákony zakazují přechod hranice s KLDR bez vládního oprávnění. Za trestný čin v zemi hrozí až deset let vězení. Jižní Korea lidem ze Severní Koreje automaticky přiděluje občanství. Ročně jich do země prchá více než 1000. Naopak těch, kteří se do Severní Koreje vrátili, bylo v letech 2012 až 2022 pouhých 31, uvádí jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

Někteří Severokorejci se do KLDR vracejí, nebo se o to pokoušejí, protože život v Jižní Koreji nesplňuje jejich očekávání. Příchozí z totalitní země si podle korejské nadace pro uprchlíky z KLDR vydělávají průměrně 2,3 milionu wonů (přibližně 39 800 korun) za měsíc. Další z nich se chtějí vrátit za svými rodinami. Návrat do Severní Koreje je nicméně riskantní. Navrátilci někdy bývají uvězněni nebo jsou nuceni podstoupit tvrdou převýchovu.

V lednu 2022 se do Severní Koreje po roce pobytu na jihu poloostrova vrátil asi třicetiletý přeběhlík. Podle zpráv citujících jihokorejské úředníky se měl problém na jihu usadit, jelikož se „sotva protloukal životem.“