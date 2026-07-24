Prvního letošního turnusu, který začal v neděli, se účastní přes čtyři sta ruských školáků. Téměř polovina z nich pochází z Přímořského kraje sousedícího se Severní Koreou, jak na sociálních sítích uvedlo tamní ministerstvo pro mezinárodní vztahy.
Letošní tábor na rozdíl od ročníků, které následovaly po covidové pandemii, sdružuje nejen severokorejské a ruské děti, ale také jejich vrstevníky z Číny. Podle fotografií ze státních médií Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) ale většina účastníků pochází z Ruska, jak informuje portál NK News.
Songdowon, ležící na východním pobřeží Koreje nedaleko města Wonsan, funguje od roku 1960. Před pandemií ho navštěvovali také táborníci z Afriky, Jižní Ameriky i Evropy.
Zařízení se nedávno stalo terčem kritiky, když v roce 2024 znovu otevřelo dveře mládeži z ruských vlasteneckých spolků a obnovilo programy pro děti z ruskými silami kontrolovaných územích Ukrajiny. To se nelíbilo lidskoprávním aktivistům, kteří vyjádřili obavy, že ukrajinské děti byly do zařízení posílány nedobrovolně – za účelem politické indoktrinace a vojenské přípravy.
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Spojené království následně na instituci uvalilo sankce. Toto rozhodnutí zástupci Ruska i Severní Koreje kritizovali. Situace vyústila odvoláním severokorejského velvyslance z Londýna.
Čínské děti nyní Korea přijala krátce nato, co minulý týden nejvyšší ideologický představitel Pekingu Wang Chu-ning zavítal do nedaleké turistické zóny Wonsan Kalma. Tato přímořská oblast s několikakilometrovými plážemi byla otevřena teprve loni.
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Tehdy byli prvními zahraničními návštěvníky Wonsan Kalma ruští cestovatelé. Turistům z Číny a dalších zemí Severní Korea dosud znovu neotevřela své hranice zavřené od roku 2020, kdy téměř celý svět začal bojovat s pandemií nemoci covid-19.
Odborníci podle serveru již dříve naznačili, že právě přivítáním čínských školáků na mezinárodním táboře může země „testovat vody“ předtím, než se rozhodne otevřít hranice čínskému cestovnímu ruchu.
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Čínský prezident Si Ťin-pching jednal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem letos v červnu, kdy diskutovali i o zintenzivnění mezilidských kontaktů. Právě to by podle webu mohlo být předzvěstí oživení vztahů v oblasti cestovního ruchu.