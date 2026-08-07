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Jezte psí polévku, vůdce Kim trpí s vámi. KLDR radí lidu, jak přežít vlnu veder

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  11:12
Stejně jako Evropu i Korejský poloostrov nyní sužuje vlna veder. A severokorejské státní sdělovací prostředky vyrukovaly s řadou rad, pokynů a receptů, jak se s vysokými teplotami vypořádat – od polévky z psího masa až po kuřecí vývar. Zároveň vykreslují Kim Čong-una jako vůdce, který spolu se svým lidem snáší drsné podmínky.

Severokorejská státní televize ve čtvrtek informovala, že teplota dosáhla 36,7 stupně Celsia, což je nejvyšší hodnota od začátku meteorologických záznamů v zemi. Denní rekordní teploty provázela také série tropických nocí a státní média začala věnovat neobvyklou pozornost nejteplejším týdnům roku, které se v KLDR nazývají sambok – letní psí dny.

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Mezi nejzajímavější doporučení patří polévka z psího masa, což odráží tradiční přesvědčení, že lidem pomáhá snášet letní vedro. Druhého srpna zveřejnil severokorejský oficiální list Rodong Sinmun, který vydává vládnoucí Korejská strana práce, článek o zdraví.

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Citoval v něm lékaře z Všeobecné nemocnice v Pchjongjangu, jenž doporučoval ochlazující potraviny, jako jsou melouny, okurky a fazole mungo, stejně jako „výživné potraviny“, mezi něž patří polévka z psího masa, rybí kaše a kaše z červených fazolí.

Noviny věnovaly polévce z psího masa samostatný článek, v němž ji popsaly jako tradiční letní pokrm. Připomněly staré rčení, že „i když se vám během psích dnů v létě polévka z psího masa vylije na nohu, stane se z ní lék“. Zpráva připomněla, že se na začátku letošního roku v KLDR konala celostátní soutěž ve vaření pokrmů z psího masa.

23. července 2025

Státní tisková agentura KCNA ve středu pěla chválu na samkjetang, kuřecí polévku s ženšenem, rýží a jujubou, což jsou plody stromu cicimek čínský, které jsou také známé jako čínské datle. KCNA napsala, že restaurace v Pchjongjangu přitahují zákazníky, kteří hledají úlevu od horka.

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Také korejská státní televize tento týden odvysílala reportáže o péči o zdraví během extrémních veder, v nichž doporučovala nápoje pro doplnění tekutin a poskytovala rady ohledně plavání a cvičení venku.

Severní Korea nezveřejnila žádné údaje o úmrtích způsobených horkem. Sousední Jižní Korea hlásí více než 20 úmrtí souvisejících s rekordně vysokými teplotami.

Kromě zdravotních rad se státní média opakovaně vracejí ke známému propagandistickému tématu – Kimově ochotě snášet stejné nesnesitelné počasí, jakému čelí obyčejní Severokorejci. Rodong Sinmun se tento týden vrátil k letní inspekci staveniště z roku 2013, při níž se údajně Kimovo oblečení promočilo potem.

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Když ho jeden z úředníků naléhavě žádal, aby se v tomto ročním období takovým cestám vyhýbal, Kim podle zprávy odpověděl, že „ačkoli je nesnesitelně horké počasí, práce, kterou je třeba udělat pro lid, by měla být udělána“.

Noviny také popsaly, jak Kim během cesty v roce 2018 vytrvale pokračoval v cestě strmým horským terénem a v přívalovém dešti, aby našel vhodné místo pro lázeňský areál s horkými prameny.

Další článek připomněl Kimovu návštěvu továrny na konzervované mořské plody v době, kdy teploty údajně dosáhly 39 stupňů Celsia. Doplnil ho fotografiemi Kim Čong-una při prohlídce rozpálených fermentačních místností, během níž prý severokorejský vůdce – oblečený jen v bílé košili s krátkým rukávem – kladl důraz na kvalitu potravin a hygienu.

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Nebyly však zveřejněny žádné podrobnosti o tom, co Kim dělá během současné vlny veder.

Státní televize ukázala davy lidí zaplňující pláže a bazény v pobřežní turistické zóně Wonsan-Kalma, Kimově vlajkovém turistickém projektu na východním pobřeží. Státní média rovněž informovala, že vodní parky v Pchjongjangu jsou plné návštěvníků hledajících úlevu od horka.

28. července 2026
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