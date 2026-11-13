Hackeři podle FBI používali metodu označovanou jako FaceStealer, která kombinuje sociální inženýrství s prvky umělé inteligence. Podvodníci při videokonferencích zneužívali tajně pořízené záběry, aby oklamali své oběti. Pomocí AI rovněž vytvářeli falešná videa neboli deepfakes známých a vlivných osobností, jejichž podobu pak nasazovali k získání důvěry vytipovaných lidí.
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Jak se hackeři dokážou nabourat do lednice. A co dalšího je v ohrožení
Americké úřadům se podařilo narušit cloudovou infrastrukturu, kterou hackeři při operacích využívali, a zajistit více než 900 videozáznamů obětí z celého světa. FBI varovala, že terčem podobných útoků se může stát kdokoli, kdo vlastní kryptoměny nebo v tomto odvětví pracuje.
Podle ředitele operací kybernetické divize FBI Bretta Leathermana využívá severokorejský režim peníze z krádeží k financování svého nelegálního zbrojního programu. FBI zároveň spojila Severní Koreu s rozsáhlou krádeží virtuálních aktiv z kryptoměnové burzy Binance z konce října, při které podle ní zmizely kryptoměny v hodnotě přes šest miliard dolarů. Útok má na svědomí skupina známá jako TraderTraitor.
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Severokorejští hackeři využívají AI. Analyzují s ní data i tvoří podvody
Pchjongjang veškerá obvinění Spojených států odmítl. Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong je označila za absurdní rétoriku, snahu vykreslit Severní Koreu jako kybernetický zločinecký stát a za vážnou politickou provokaci.