Každý, kdo mluvil o sjednocení, má problém. Kim rozpoutal masivní čistky

Sekretariát Korejské strany práce přikázal bezpečnostním složkám, aby vymýtily kohokoliv, kdo mluví o sjednocení s Jižní Koreou. Tvrdí to s odvoláním na své zdroje portál Daily NK, který se specializuje na KLDR. Lidé, kteří dříve pracovali na vztazích s jižním sousedem, tak musí k výslechům a hrozí jim čistky.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un na návštěvě turistické zóny Diamantových hor (Kumgangsan) v Severní Koreji (23. října 2019) | foto: Profimedia.cz

Režim podle Daily NK přikázal Úřadu 10 (Úřad pro usměrňování konfrontace s nepřítelem), který se zabýval korejskými záležitostmi a nyní se zaměřuje na psychologické operace proti Jižní Koreji, aby ve spolupráci s dalšími bezpečnostními agenturami „bez výjimky vymýtil všechny neloajální živly chovající nepřátelství vůči straně a vládě, a všechny, kdo stále hovoří o sjednocení“.

Cílem je prostřednictvím strachu obrátit Severokorejce proti sousednímu státu a upevnit ideologické nepřátelství. Každý, kdo projevil alespoň stopu náklonnosti k ideji sjednocení, bude vnímán jako odpadlík a zkorumpovaný element v revolučních řadách, a tudíž i náležitě potrestán.

Satelity odhalily Kimův jaderný sprint. Únik informací rozhádal Soul a Washington

„Tento pokyn ze stranického ústředí se rovná drsnému varování. Každý, kdo v kontextu mezikorejských vztahů vysloví slovo ‚národ‘, neunikne ostří meče. Přežijí jen ti, kteří budou loajálně přistupovat k Jižní Koreji jako k nepříteli a budou se podílet na stavbě zdí,“ cituje Daily NK svůj zdroj. Ten odkazuje na snahy Kim Čong-una vytvořit na hranicích s Jihem fyzické opevnění, jemuž bude odpovídat i to myšlenkové.

Činitelé, kteří předtím pracovali na mezikorejském dialogu nebo výměnných pobytech, obdrželi příkazy, aby se podrobili komplexnímu vyšetřování. Kdokoliv, kdo projevil alespoň známku sympatií ke sjednocení, bude okamžitě terčem čistek. Totéž prakticky platí pro každého, kdo v minulosti řekl něco pozitivního na adresu Jižní Koreje.

Bezpečnostní složky už povolaly k výslechu ty, kteří pracovali v mezikorejských programech, jako byla například turistická iniciativa spojená s Diamantovou horou, kterou režim už dříve ukončil.

Daily NK tvrdí, že strach mají i samotní činitelé z Úřadu 10, kteří zkoumají telefony a prohledávají domovy podezřelých. „Činitelé jsou tak vyděšení z toho, že se jedno špatné slovo může stát politickým a ideologickým problémem, že skoro nemohou dýchat,“ uvedl zdroj.

Severní Korea tvrdí, že její vzdušný prostor narušil jihokorejský dron

Pchjongjang v posledních letech začal systematicky ničit známky jihokorejské přítomnosti v zemi. Kromě turistických center strhl i památník sjednocení obou států. Sám severokorejský vůdce Kim Čong-un označil Jižní Koreu za „nejvíce nepřátelský stát“, čímž naznačil, že již nevěří v jednotu obou zemí.

I z Jižní Koreje přicházejí náznaky, že se se severním sousedem zřejmě nebude možné dohodnout na mírumilovném sjednocení Korejského poloostrova. Jihokorejský ministr pro sjednocení Čung Dong-joung v březnu označil Severní Koreu jejím oficiálním názvem Korejská lidově demokratická republika jako vůbec první takto vysoce postavený činitel. Naznačil tak, že Soul považuje oddělenost obou států za v zásadě hotový fakt, za což sklidil značnou kritiku. Čung nicméně zdůraznil, že Jižní Korea nadále hledá cestu mírové koexistence obou států.

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovali 500 lidí

Hasiči zasahují u požáru střechy kancelářské budovy na Rohanském nábřeží v...

U požáru střechy kancelářské budovy v Praze na Rohanském nábřeží zasahují hasiči ve druhém poplachovém stupni. Na místě jsou jednotky z pěti stanic. Z budovy bylo evakuováno přibližně 500 lidí....

22. dubna 2026  12:34,  aktualizováno  13:09

Zástupci zemí EU podpořili půjčku pro Ukrajinu a další balík sankcí proti Rusku

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady António...

Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Maďarsko podle zdrojů ČTK odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se...

22. dubna 2026  13:03,  aktualizováno  13:08

Má rád rychlou jízdu. Strážníkům ulicemi Brna zběsile ujížděl patnáctiletý motorkář

Patnáctiletý motorkář ujížděl strážníkům v Brně, stroj nakonec položil

Jako splašený ujížděl motorkář ulicemi Brna před houkajícími strážníky. Riskantně kličkoval mezi auty a křižovatky projížděl na červenou, až nakonec havaroval. Strážníci neskrývali překvapení, když...

22. dubna 2026  13:06

KVIFF 2026: Program, hosté i vstupenky. Karlovy Vary slaví 80 let festivalu

Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary

Na devět červencových dnů se Karlovy Vary znovu stanou hlavním městem filmu. Mezinárodní filmový festival (KVIFF) se uskuteční od 3. do 11. července 2026 a nabídne stovky projekcí, světové i evropské...

22. dubna 2026  13:05

„Likvidační návrh.“ Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory Českého rozhlasu vyhlásili před budovou Českého Rozhlasu ve Vinohradské...

Odbory Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby, který má v plánu převést financování z koncesionářských poplatků na státní...

22. dubna 2026  10:15,  aktualizováno  13:04

Protesty studentů ONLINE: Média vám nepatří, vzkazují vládě. Dorazil i Hřib

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médiích veřejné služby. V Praze protest odstartoval ve 12:20...

22. dubna 2026,  aktualizováno  13:02

Íránci zabavili dvě lodě v Hormuzském průlivu. Útok hlásí i Britové

Pohled na Hormuzský průliv. (10. prosince 2023)

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela...

22. dubna 2026  8:41,  aktualizováno  12:52

Stávkovou pohotovost vyhlásila i televize. ČT nedáme, skandovali pracovníci

Odbory ČT vyhlásily společně s iniciativou Veřejnoprávně stávkovou pohotovost...

Odbory České televize a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Vyzývají k obraně veřejné služby,...

22. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  12:43

Nabídka nových bytů v Brně se téměř zdvojnásobila. Růst cen může zpomalovat

Stavba nového sídla České spořitelny. Smíchovské nádraží, stavba, development,...

Trh s byty v druhém největším městě v Česku loni skokově vzrostl. Nabídka nových bytů v Brně se v minulém roce meziročně zvýšila o zhruba 97 procent na 2 362 nabízených nemovitostí. To pro srovnání...

22. dubna 2026  12:37

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Senát odmítl zákon o regulaci cen pohonných hmot. Nesníží je, argumentuje

Senátoři z klubu ODS a TOP 09, šéf Senátu Miloš Vystrčil a předseda senátního...

Návrh zákona, který má vládě umožnit regulovat jejími nařízeními ceny nafty a benzinu, odmítl Senát. „Když zákon schválíme a zítra ho podepíše prezident, o kolik se změní ceny pohonných hmot? Na trhu...

22. dubna 2026  5:52,  aktualizováno  12:15

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond. Opírá se o analýzy

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského...

22. dubna 2026  11:37,  aktualizováno  12:15

