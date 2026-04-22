Režim podle Daily NK přikázal Úřadu 10 (Úřad pro usměrňování konfrontace s nepřítelem), který se zabýval korejskými záležitostmi a nyní se zaměřuje na psychologické operace proti Jižní Koreji, aby ve spolupráci s dalšími bezpečnostními agenturami „bez výjimky vymýtil všechny neloajální živly chovající nepřátelství vůči straně a vládě, a všechny, kdo stále hovoří o sjednocení“.
Cílem je prostřednictvím strachu obrátit Severokorejce proti sousednímu státu a upevnit ideologické nepřátelství. Každý, kdo projevil alespoň stopu náklonnosti k ideji sjednocení, bude vnímán jako odpadlík a zkorumpovaný element v revolučních řadách, a tudíž i náležitě potrestán.
„Tento pokyn ze stranického ústředí se rovná drsnému varování. Každý, kdo v kontextu mezikorejských vztahů vysloví slovo ‚národ‘, neunikne ostří meče. Přežijí jen ti, kteří budou loajálně přistupovat k Jižní Koreji jako k nepříteli a budou se podílet na stavbě zdí,“ cituje Daily NK svůj zdroj. Ten odkazuje na snahy Kim Čong-una vytvořit na hranicích s Jihem fyzické opevnění, jemuž bude odpovídat i to myšlenkové.
Činitelé, kteří předtím pracovali na mezikorejském dialogu nebo výměnných pobytech, obdrželi příkazy, aby se podrobili komplexnímu vyšetřování. Kdokoliv, kdo projevil alespoň známku sympatií ke sjednocení, bude okamžitě terčem čistek. Totéž prakticky platí pro každého, kdo v minulosti řekl něco pozitivního na adresu Jižní Koreje.
Bezpečnostní složky už povolaly k výslechu ty, kteří pracovali v mezikorejských programech, jako byla například turistická iniciativa spojená s Diamantovou horou, kterou režim už dříve ukončil.
Daily NK tvrdí, že strach mají i samotní činitelé z Úřadu 10, kteří zkoumají telefony a prohledávají domovy podezřelých. „Činitelé jsou tak vyděšení z toho, že se jedno špatné slovo může stát politickým a ideologickým problémem, že skoro nemohou dýchat,“ uvedl zdroj.
Pchjongjang v posledních letech začal systematicky ničit známky jihokorejské přítomnosti v zemi. Kromě turistických center strhl i památník sjednocení obou států. Sám severokorejský vůdce Kim Čong-un označil Jižní Koreu za „nejvíce nepřátelský stát“, čímž naznačil, že již nevěří v jednotu obou zemí.
I z Jižní Koreje přicházejí náznaky, že se se severním sousedem zřejmě nebude možné dohodnout na mírumilovném sjednocení Korejského poloostrova. Jihokorejský ministr pro sjednocení Čung Dong-joung v březnu označil Severní Koreu jejím oficiálním názvem Korejská lidově demokratická republika jako vůbec první takto vysoce postavený činitel. Naznačil tak, že Soul považuje oddělenost obou států za v zásadě hotový fakt, za což sklidil značnou kritiku. Čung nicméně zdůraznil, že Jižní Korea nadále hledá cestu mírové koexistence obou států.