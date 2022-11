KLDR odpálila čtyři rakety, do cvičení v Jižní Koreji se zapojily bombardéry B-1B

Podle jihokorejského Soulu v sobotu rakety odpálené z KLDR letěly ve výšce 20 kilometrů a dopadly do moře po 130 kilometrech. Už ve středu a ve čtvrtek Severní Korea otestovala desítky raket jak s delším, tak s kratším doletem. Byla mezi nimi i mezikontinentální balistická raketa, kvůli které Japonsko ve čtvrtek vyhlásilo poplach ve třech svých prefekturách.

Výrazné zvýšení počtu „ilegálních“ odpalů raket Severní Koreou v sobotu v prohlášení šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella odsoudila Evropská unie, která vyzvala k „rozhodné a jednotné odpovědi světa, včetně uplatňování všech sankcí OSN“.

EU považuje počet odpalovaných severokorejských raket za bezprecedentní a za „nebezpečnou eskalaci“ ze strany Pchjongjangu. „Evropská unie vyzývá členské státy OSN, zvláště členy Rady bezpečnosti OSN, aby zajistily plné uplatňování sankcí trestajících KLDR za opatřování materiálu, znalostí a financí na podporu svých ilegálních programů zbrojení,“ stojí v prohlášení.

Podle EU počet odpalovaných balistických raket v tomto roce představuje znepokojivou ukázku záměru KLDR „ohrožovat světový režim nešíření“ jaderných zbraní. „Přestavuje to vážnou hrozbu pro všechny země a podrývá mír a regionální a mezinárodní bezpečnost,“ zdůraznila EU, která rovněž vyzvala KLDR k zastavení agresivních kroků, k respektování mezinárodního práva a k návratu k dialogu.

Cvičení amerických a jihokorejských jednotek, které začalo v pondělí, mělo původně skončit v pátek, bylo ale prodlouženo do soboty. Obě země to zdůvodnily právě chováním Severní Koreje, která během tohoto týdne vystupňovala své hrozby. Kromě raketových odpadů Soul v pátek reagoval na 180 přeletů severokorejských vojenských letadel nedaleko společné hranice. Do vzduchu vyslal své válečné letouny včetně stíhaček F-35A.

Podle prohlášení generálního štábu jihokorejské armády se do společných manévrů zapojily i dva bombardéry B-1B americké armády. Podle agentury Jonhap to bylo poprvé od roku 2017. Kromě toho se sobotního cvičení zúčastnily čtyři jihokorejské stíhačky F-35A a čtyři americké letouny F-16.

Severní Korea za letošek provedla rekordní počet raketových testů a napětí na Korejském poloostrově v posledních měsících výrazně stouplo. KLDR také přijala zákon, který schvaluje preventivní použití jaderných zbraní v různých situacích. Odborníci ale stále pochybují o tom, že vzhledem k síle americké a jihokorejské armády by Pchjongjang mohl použít jaderné zbraně jako první. Severní Korea dala najevo, série testů z poslední doby je reakcí na jihokorejsko-americká vojenská cvičení.

Provádět testy balistických raket zakazují režimu v Pchjongjangu rezoluce OSN. Balistické rakety mohou být vybaveny jadernou náloží.