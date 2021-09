Konec korejské války? Zvážíme dialog s Jižní Koreou, řekla Kimova sestra

Sestra a blízká poradkyně severokorejského vůdce Kim Čong-una uvedla, že KLDR zváží účast na summitu s Jižní Koreou, pokud bude ve vzájemných vztazích panovat úcta. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou státní tiskovou agenturu KCNA.



Prohlášení přichází den poté, co Severní Korea vyzvala Spojené státy a Jižní Koreu, aby upustily od své nepřátelské politiky a dvojích standardů.

Teprve poté bude podle Pchjongjangu možné zahájit rozhovory o formálním ukončení korejské války z let 1950 až 1953. Tento konflikt skončil příměřím, ale nikoli mírovou smlouvou.

„Věřím, že pouze při zachování poctivosti a vzájemného respektu se může odehrávat hladká komunikace mezi Severem a Jihem,“ uvedla v prohlášení Kim Čong-unova sestra Kim Jo-čong.

Jihokorejský prezident Mun Če-in ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku v úterý zopakoval výzvu, aby obě Koreje formálně ukončily válečný stav. Severní Korea na to reagovala slovy, že by to bylo předčasné.

V neočekávaném pátečním prohlášení však Kim Jo-čong uvedla, že nápad považuje za „obdivuhodný“. Dodala však, že Sever by byl ochoten o návrhu diskutovat pouze tehdy, pokud by Jih zastavil to, co nazvala „nepřátelskou politikou“ vůči nim.

BBC Asia @BBCNewsAsia Kim Yo-jong says North Korea open to ending Korean War https://t.co/rHDFcjXpY9 oblíbit odpovědět

„Je třeba upustit od dvojího přístupu, nelogických předsudků, špatných návyků a nepřátelského postoje k ospravedlňování vlastních činů. Zároveň je nutné upustit od našeho spravedlivého uplatňování práva na sebeobranu,“ uvedla v prohlášení.



„Teprve když budou splněny tyto předpoklady, bude možné sedět tváří v tvář a vyhlásit ukončení války,“ dodala.

Obě země byly od roku 1953 technicky vzato ve válce a panovaly mezi nimi napjaté vztahy, píše BBC.