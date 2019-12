Kim přiznal ekonomické problémy KLDR. Náš průmysl je ve vážné situaci, řekl

Stranické zasedání začalo v sobotu a koná se těsně před úterním vypršením lhůty, již dal Kim Spojeným státům na to, aby změnily postoj k rozhovorům o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

Na zasedání spolustraníků Kim prohlásil, že nadešla chvíle rozhodujícího obratu v ekonomickém rozvoji země. Vydal příkaz „napravit vážnou situaci, v níž se ocitla hlavní průmyslová odvětví“, stojí v oficiální zprávě KCNA.

Severní Korea nezveřejňuje ekonomické statistiky a informace o stavu jejího hospodářství pocházejí jen ze zahraničních zdrojů. Jihokorejská centrální banka v červenci odhadla, že se ekonomika KLDR loni propadla o 4,1 procenta, což je nejhorší výsledek od hladomoru v 90. letech.

Podle agentury AP panují obavy, že severokorejský vůdce vypoví zablokované rozhovory s USA o denuklearizaci a nechá obnovit testy jaderných raket a raket dlouhého doletu. Kim už naznačil, že je připraven změnit taktiku, pokud Washington setrvá u sankcí a tlaku na KLDR.

Podle CNN Kim Čong-un dříve na schůzkách Korejské strany práce oznamoval významné změny v zahraniční politice země, které by v tomto případě mohly znamenat definitivní přerušení rozhovorů s USA a obnovení testů jaderných zbraní a jejich nosičů. Očekává se, že by mohl novou strategii ohlásit ve středečním novoročním projevu.

Zda se Kim ve svém proslovu na stranickém zasedání zmínil o Spojených státech nebo o svých záměrech v rozhovorech s nimi, KCNA neinformovala. Stranický sjezd podle AP potrvá ještě nejméně jeden den. Severokorejské sdělovací prostředky se v pondělí věnují části projevu, v níž Kim vyzval ke zvýšení zemědělské produkce a úrovně vědy, vzdělávání a zdravotnictví.

Kim se v minulých dvou letech sešel třikrát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, avšak setkání nepřinesla výsledek. Na tom posledním v červnu se shodli, že chtějí rozhovory obnovit. Přípravná jednání, která se v říjnu konala ve Švédsku, však byla neúspěšná, protože KLDR na nich Američany obvinila z neústupnosti.

Spojené státy žádají, aby se Pchjongjang vzdal vývoje jaderných zbraní, a teprve potom chtějí odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang požaduje postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.

Washingtonu dává čas do konce roku, aby změnil své stanovisko a přišel s novým návrhem dohody. Začátkem prosince KDLR pohrozila, že pokud Spojené státy do konce roku neposkytnou zemi ústupky, například v podobě změkčení ekonomických sankcí, doručí jim „vánoční dárek“.

Své zklamání dáme najevo, vzkazují Kimovi USA

Spojené státy se připravují na možnou severokorejskou zkoušku mezikontinentální balistické střely. A jsou také připraveny zakročit, pokud by se Severní Korea rozhodla pokračovat v testech těchto střel. Podle americké televize CNN to v neděli řekl bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Robert O’Brien. Neupřesnil však, jaké konkrétní kroky by USA podnikly.



„Pokud bude Kim Čong-un takto postupovat, budeme výjimečně zklamaní a své zklamání dáme najevo,“ odpověděl O’Brien v televizním interview na otázku, jak budou USA reagovat na případný test rakety.

Podle O’Briena Spojené státy sledují vývoj situace, kterou označil za znepokojivou. Odmítl spekulovat o tom, jaké konkrétní důsledky by test severokorejské balistické rakety mohl mít. Uvedl jen, že USA mají k dispozici řadu nástrojů. CNN už dříve informovala, že Trumpova administrativa předběžně schválila sérii varovných vojenských manévrů, jako například přelet strategických bombardérů nad Severní Koreou či pozemní armádní cvičení.

Podle stanice však není jasné, jak vážný krok by musela Severní Korea udělat, aby se USA rozhodly vojensky zasáhnout. V posledních měsících provedla KLDR testy raket krátkého doletu, na něž Washington nereagoval.

