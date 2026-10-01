„Tlouštík Kim“. Severokorejský vůdce váží přes 140 kilo, zjistila jihokorejská rozvědka

Jihokorejská rozvědka odhaduje, že severokorejský vůdce Kim Čong-un váží více než 140 kilogramů a trpí těžkou obezitou. Ta podle Soulu zvyšuje jeho riziko kardiovaskulárních onemocnění.
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Rozvědka zároveň uvedla, že Kim v současnosti nevykazuje zjevné známky vážných zdravotních problémů, zůstává fyzicky aktivní a je pod dohledem osobního lékařského týmu.
Agentura AFP uvádí, že Kim je vášnivým kuřákem a údajně si potrpí na luxusní jídla, jako jsou kaviár, humr, foie gras nebo vzácné druhy masa. Jeho otec Kim Čong-il i dědeček Kim Ir-sen trpěli kardiovaskulárními problémy a zemřeli na infarkt.
Na čínském internetu je Kim Čong-un už dlouho terčem posměchu. Uživatelé mu přezdívají „Kim Tlouštík III.“, což se čínsky označuje jako Jin San Pang, případně jednoduše „Tlustý Kim“. Čínské internetové platformy už v minulosti vyhledávání této přezdívky omezily poté, co si na ni stěžoval Pchjongjang.