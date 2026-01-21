Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Lázně Onpho v provincii Severní Hamgjong prošly rozsáhlou přestavbou poté, co Kim při inspekci v roce 2018 nařídil jejich kompletní obnovu.
Areál, vybudovaný u chráněného termálního pramene, měl být nově pojat jako moderní rekreační a zdravotnické centrum.
Podle agentury KCNA Kim nyní ocenil architektonické řešení i praktičnost jednotlivých částí komplexu.
Zároveň připomněl, že při své předchozí návštěvě narazil na zanedbaný provoz a nevyhovující hygienu, což tehdy označil za vážné selhání odpovědných úředníků.
Stranické vedení využilo slavnostní dokončení projektu k politickému poselství. Proměna Onpha je prezentována jako výsledek důsledné kontroly a tlaku na státní aparát, který má přinášet konkrétní výsledky.
Otevření lázní je plánováno na příští měsíc, což má podle pozorovatelů posílit propagandistický efekt před očekávaným sjezdem Korejské strany práce.
23. prosince 2025