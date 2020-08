Kim je v kómatu, jeho snímky jsou falešné, tvrdí jihokorejský diplomat

Kim Čong-un pověřil svou sestru Kim Jo-čong částečným dohledem nad „státními záležitostmi“, uvedla jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS). Prakticky z ní udělal „vůdkyni číslo dvě“. Severokorejský vůdce delegoval pravomoci i na další vysoce postavené činitele KLDR. Premiéra země pověřil dohledem nad ekonomickými záležitostmi, zatímco vojenským funkcionářům svěřil větší pravomoc ve vojenské oblasti.

„Delegaci moci si nemůžeme představit v takové zemi,“ naspal Čang podle serveru Korea Herald na svůj Facebook. Podle něj by se žádný severokorejský vůdce neodhodlal k částečnému přesunu moci, pokud by nebyl těžce nemocný nebo pokud by jeho moc nebyla omezena úspěšným převratem.

Posílení moci Kim Jo-čong podle Janga proto svědčí o tom, že se svrchovaný vládce KLDR nachází v kómatu a není schopen vládnout. Jang podobně jako NIS ale zdůrazňuje, že předání pravomocí neznamená, že Kim Čong-un udělal ze své setry svou nástupkyni v případě, že by zemřel.

„Soudím, že je v kómatu, ale jeho život ještě neskončil. Nebyla vytvořena kompletní struktura nástupnictví, takže Kim Jo-Čong se dostala do popředí, protože (mocenské) vakuum nelze udržovat po delší dobu,“ myslí si bývalý poradce, který má informace o dění v KLDR z čínských zdrojů.

NIS popírá, že by Kim Čong-un trpěl vážnými zdravotními potížemi. Zpravodajská služba soudí, že vůdce se rozhodl k překvapivému kroku, aby zmírnil „vysoký stres“, který se pojí s absolutní vládou nad komunistickou zemí. Kim Čong-un se pravděpodobně též pokouší zbavit se odpovědnosti v případech politického selhání.



Experti oslovení serverem Korea Times jsou ale k názorům NIS skeptičtí. „Kim Čong-un byl v kritickém stavu alespoň několik měsíců a vedení KLDR, poté co odezněla panika, přišlo s alternativou vůči pravidlu vlády jednoho muže,“ prohlásil Šin In-kijun, prezident analytické firmy Korea Defense Network. „A NIS se nedaří vidět tuto změnu a raději to analyzuje, jako kdyby severokorejský diktátor částečně rozdával svou moc.“

Absence severokorejského vůdce během několika významných oslav vedla ke spekulacím, že je Kim Čong-un těžce nemocný. Japonská média v dubnu napsala, že se Kim nachází ve vegetativním stavu po nepovedené operaci srdce.

Severokorejská státní média v posledních měsících uveřejnila několik snímků, které ukazují Kim Čong-una aktivního a v plné síle. Podle Janga jsou všechny falešné.



1. května 2020

Jeden z posledních snímků zachycuje Kima, jak předsedá zasedání Ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce. Severokorejský vůdce na něm přiznal ekonomické potíže země způsobené „několika interními a externími situaci a nečekanými, všelijakými výzvami“.

Podle listu The New York Times je v Severní Koreji neobvyklé, až bezprecendentní, aby suverénní vládce totalitního státu otevřeně přiznával ekonomická selhání režimu. Kimovi předchůdci, jeho otec a dědeček, se nikdy k chybám nepřiznali.

KLDR se potýká s koronavirovou epidemií a masivními záplavami, které zapříčinily problémy se zásobováním. Režim se nedostatek potravin pokouší řešit nuceným odebíráním psích mazlíčků, které následně posílá na maso do místních restaurací. Tyto problémy jen přispěly k špatnému ekonomickému stavu země, jež těžce zápasí s dopady mezinárodních sankcí.