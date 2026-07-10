Kim na čtvrtečním zasedání podle zprávy KCNA prohlásil, že bezpečnost KLDR a „skutečný mír“ lze zaručit pouze vybudováním silné armády, schopné čelit veškerým hrozbám.
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Jednání komise stanovilo „plány na obnovu technické infrastruktury bojových systémů, rozšíření a posílení jaderných sil a na standardizaci, specializaci a modernizaci vojenských základen,“ uvedla KCNA. Tématem bylo také rozšíření role severokorejské vojenské rozvědky s cílem zlepšit její průzkumné a zpravodajské schopnosti.
Zasedání se zabývalo také výstavbou moderních námořních základen a navýšením kapacit loděnic, což podle KCNA odráží zásadní změnu v postavení a úloze severokorejského námořnictva.