Kim Čong-un také vyzval k vývoji nových zbraňových systémů a rozšíření jaderného arzenálu. Jižní Korea v reakci uvedla, že i přes tvrdá slova bude vůči severokorejskému režimu nadále smířlivá a pokračovat v úsilí o mírové soužití.
Vůdce ve středu po necelém týdnu uzavřel sjezd vládní Korejské strany práce, na němž nastínil své politické cíle na příštích pět let. Při této příležitosti se v metropoli Pchjongjangu odehrála rozsáhlá vojenská přehlídka, kde byly k vidění i vlajky Ruska, s nímž se KLDR v posledních letech sblížila. Přehlídky se zúčastnila i vůdcova asi 13letá dcera Kim Ču-e, pozorovateli považována za jeho nástupkyni v čele země.
Kim podle agentury AP vyzval k vývoji nových zbraňových systémů pro posílení armády, včetně mezikontinentálních balistických raket, které lze odpálit pod vodou. Chce také nasadit útočné bezpilotní letouny či rozšířit arzenál taktických jaderných zbraní, jako jsou dělostřelecké zbraně a rakety krátkého doletu, zaměřujících jeho jižního souseda.
Právě vůči Jižní Koreji Kim vystoupil tvrdě a uvedl, že Pchjongjang její občany „navždy“ přestane považovat za své krajany. „Severní Korea nemá absolutně nic společného s Jižní Koreou, svým nejhorším nepřítelem, a navždy ji vylučuje z kategorie společného národa,“ uvedla státní agentura KCNA. Vůdce nedávně smířlivé iniciativy ze strany Soulu zároveň označil za „klamné“ a obvinil korejské vlády, že se snaží o kolaps Severu.
Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení podle agentury Jonhap vyjádřilo lítost nad prohlášením severního souseda navzdory snahám o mírové soužití a dodalo, že Soul bude vůči němu nadále uplatňovat smířlivý přístup. Korea bude také s KLDR usilovat o budoucí společnou prosperitu a vzájemnou existenci, proto by se obě země měly zdržet nepřátelské a konfrontační rétoriky, uvedla k tomu prezidentská kancelář.
„Pokud bude Washington respektovat současný status (jaderné velmoci) naší země a upustí od své nepřátelské politiky, není žádný důvod, proč bychom nemohli se Spojenými státy dobře vycházet,“ řekl podle agentury AFP Kim.
Režim za nepřátelskou politiku považuje americký tlak a sankce v souvislosti s vůdcovými jadernými ambicemi. „Vyhlídky na vztahy mezi Spojenými státy a Severní Koreou zcela závisí na postoji USA. Ať už jde o mírové soužití nebo trvalou konfrontaci, jsme připraveni na obojí a volba není na nás,“ dodal podle AP vůdce.
Pchjongjang v minulosti opakovaně odmítl výzvy Washingtonu, aby se KLDR zbavila jaderných zbraní, a pokud to USA nebudou požadovat, je režim ochotný obnovit vzájemné rozhovory. Kim chce podle analytiků dosáhnout zmírnění sankcí ze strany USA a tiché uznání KLDR jako jaderné velmoci, napsala AP.
Americký prezident Donald Trump se během svého prvního funkčního období v letech 2018 a 2019 s Kimem sešel třikrát, aby s ním jednal o jaderném odzbrojení. K zastavení jaderného programu KLDR to ale nevedlo a obě země od té doby nekomunikují.
Vztahy se zhoršují
Vztahy obou Korejí, které jsou od uzavření příměří v roce 1953 de facto stále ve válce, se zhoršují od roku 2023. Pchjongjang v lednu 2024 vyzval ke změně ústavy tak, aby neobsahovala jako cíl ve vztazích s Jižní Koreou znovusjednocení. V říjnu nechal vyhodit do povětří silnici poblíž Kesongu, která spojovala oba státy, a vyhloubit příkopy přetínající silnice a železnice.
Severní Korea pak 17. října do ústavy zařadila formulaci, že považuje Jižní Koreu za nepřátelský stát. Jihokorejský prezident I Če-mjong po nástupu do úřadu loni v červnu učinil několik vstřícných kroků ke snížení napětí a obnovení dialogu se Severem.
Pchjongjang však na výzvy ke zlepšení vztahů nereagoval a naopak se sbližuje s Ruskem, které v únoru 2022 zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu a které využívá severokorejskou munici i tisíce vojáků. Na oplátku za to KLDR získala finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energií.