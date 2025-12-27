Kim Čong-un popřál Putinovi k novému roku. Sdíleli jsme krev, život a smrt, píše

Rok 2025 byl podle Kima pro vztah mezi Pchjongjangem a Moskvou „opravdu významný“. Vzkaz zveřejnila severokorejská státní agentura KCNA.
Už ve čtvrtek poslal Putin novoroční pozdrav Kimovi. V něm ruský vůdce zmiňuje mimo jiné nasazení severokorejských vojáků v boji proti ukrajinským jednotkám v ruské Kurské oblasti. Podle Putina je nasazení vojáků ukázkou „neporazitelného přátelství“ mezi Ruskem a Severní Koreou.
KLDR poprvé potvrdila vyslání vojáků na Ukrajinu na konci dubna. V prosinci Pchjongjang potvrdil, že v srpnu vyslal vojáky, aby odminovali Kurskou oblast poblíž hranic s Ukrajinou. V polovině téhož měsíce pak Kim uvedl, že při návratu této jednotky padlo nejméně devět vojáků.
Severokorejský a ruský režim se sblížily poté, co na Putinův rozkaz napadli ruští vojáci Ukrajinu v únoru 2022. Kromě vojáků vyslal Kim na pomoc Moskvě také dělostřelecké granáty, rakety a raketové systémy dlouhého doletu. Na oplátku poskytuje Rusko KLDR finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energie.
