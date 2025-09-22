Nestojíme o sjednocení s Jihokorejci a jaderných zbraní se nevzdáme, řekl Kim

  6:17
LDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to severokorejský vůdce Kim Čong-un. Kim také prohlásil, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pchjongjang je ochoten jednat s USA, pokud Washington ustoupí od požadavku, že se Severní Korea musí vzdát svého jaderného arzenálu.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un na snímku z 14. srpna 2025

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na snímku z 14. srpna 2025 | foto: AP

Vůdci Si Ťin-pching, Kim Čong-un a Vladimir Putin na červeném koberci. Vojenská...
Čínská vojenská přehlídka v Pekingu. Detail na severokorejského vůdce Kim...
Americký prezident Donald Trump na setkání se severokorejským vůdcem Kim...
Vůdci Si Ťin-pching, Kim Čong-un a Vladimir Putin na červeném koberci. Vojenská...
18 fotografií

„Pokud se Spojené státy vzdají své absurdní obsese zbavit nás jaderných zbraní, přijmou realitu a budou si přát skutečné mírové soužití, tak nemáme důvodu nezasednout s nimi k jednomu stolu,“ řekl Kim podle státních médií v projevu k Nejvyššímu lidovému shromáždění.

Jaderné zbraně jsou podle Kima zárukou existence KLDR. „Nikdy se nevzdáme našich jaderných zbraní,“ uvedl severokorejský vůdce. Podle něj KLDR také není ochotná udělat ústupky výměnou za zmírnění či odvolání sankcí uvalených OSN. Kim uvedl, že sankce učinili Severní Koreu odolnější.

Spojení Soul–Pchjongjang se přerušilo. Úřady zaklekly na nelegální toky peněz

Kim také odmítl jednání s jižním sousedem. Nový jihokorejský prezident I Če-mjong, který je ve funkci od června, se snažil vysílat vstřícné signály Pchjongjangu. I v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že současný systém sankcí neodradil KLDR od vývoje a výroby jaderné zbraně.

Za přechodnou a realistickou alternativu vůči jadernému odzbrojení KLDR označil jihokorejský prezident I dohodu, ve které by se Severní Korea zavazovala zastavit výrobu nových jaderných zbraní. Řekl to v rozhovoru, který zveřejnila stanice BBC. Podle jihokorejského prezidenta KLDR získává každý rok 15 až 20 nových jaderných zbraní.

ANALÝZA: Kim se raduje, z vyvrhele je těžká váha. A ze Severní Koreje jaderná mocnost

„Ačkoliv se nevzdáváme dlouhodobého cíle jaderného odzbrojení, myslím, že by zastavení vývoje jaderných zbraní a raket ze strany Severní Koreje přineslo jasný užitek,“ uvedl prezident. Součástí takové dohody by podle něj měly být i Spojené státy.

„Na současného prezident Spojených států Donalda Trumpa mám osobně dobré vzpomínky,“ uvedl Kim, který se setkal s Trumpem během jeho prvního mandátu v letech 2018 a 2019 třikrát. Jednali o jaderném odzbrojení KLDR. Jednání však nakonec žádný konkrétní výsledek v této věci nepřinesla. Spojené státy jsou hlavním vojenským spojencem Jižní Koreje, kde mají významnou vojenskou přítomnost.

22. září 2025  6:17

