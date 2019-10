Kim Čong-un bourá jihokorejské stavby v horách KLDR, postaví si vlastní

Letovisko v Diamantových horách a průmyslový komplex Kesong byly považovány za dva klíčové mezikorejské ekonomické projekty a symboly spolupráce mezi těmito zeměmi. Nicméně Kim při návštěvě Diamantových hor na východním pobřeží KLDR řekl, že je „chybou“ letovisko považovat za symbol vztahů mezi Pchjongjangem a Soulem.



Od roku 1998 se tam z jihu dalo cestovat po moři, od roku 2003 pak po zemi. Jižní Korea zájezdy do Diamantových hor zastavila v roce 2008 poté, co tam severokorejský voják zastřelil jihokorejského turistu, který nevědomky vešel do vojenského prostoru.

Do tohoto turistického cíle v minulosti investovaly některé jihokorejské firmy. V posledních letech se tam konalo setkávání členů rodin, které rozdělila válka z 50. let minulého století

„Naše krajany z jihu, pokud budou chtít do Diamantových hor přijet, zde rádi uvítáme, až bude středisko přestavěno na turistické letovisko světové úrovně,“ citovala severokorejská agentura KCNA Kim Čong-una.

Severní i Jižní Korea možnost obnovení spolupráce v průmyslovém komplexu Kesong a v letovisku v Diamantových horách zvažovaly, ale jejich vztahy se v poslední době znovu zhoršily.

Sever kritizoval svého jižního souseda kvůli tomu, že získal vysoce sofistikované zbraně a za to, že pokračuje ve vojenských cvičeních s armádou Spojených států. V mrtvém bodě také uvázla jednání mezi KLDR a Washingtonem o jaderném odzbrojení Severní Koreje a prozatím se rozplynuly naděje na zmírnění mezinárodních sankcí proti izolované komunistické zemi.