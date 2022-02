O jídlo už v KLDR žebrají i filmové hvězdy, tajná policie zatím hoduje

„Na počátku ledna se herci z korejského filmového studia objevili na trhu Okjon v Pchjongsongu,“ řekl jeden nejmenovaný zdroj webu Daily NK spravovanému severokorejskými uprchlíky. „Zdálo se, že nemají žádné peníze a používali svou slávu k tomu, aby prosili o jídlo,“ dodal.

„Nevím, jakým způsobem přežiji bez pomoci vlády. Nemůžu podnikat, protože jsem slavný,“ prohlásil údajně jeden herec.

V KLDR, jako v jiných totalitárních režimech, film slouží k propagandistickým účelům. Kim Čong-il nechal v každém městě postavit biograf jako nástroj utužení loajality obyvatelstva. Jeho syn Kim Čong-un ovšem k filmu příliš netíhne a dává přednost zpěvu tanci a dalším uměním. „Zpěvákům se v dnešní době daří dobře, protože manželka nejvyššího vůdce je zpěvačka,“ uvádí zdroj NK Daily.

Oblíbená kapela severokorejského vůdce Kim Čong-una:

Herci v KLDR jsou zařazeni do šesti kategorií podle vzdělání a zkušeností. Od toho se odvíjí i plat, který však obvykle nedostačuje pro živobytí. Herci proto bývají závislí na svých rodinách, z nichž některé působí v privátním sektoru. Herci sami se do podnikání obecně nepouští, protože by ztratili tvář. Obecně jsou to ženy, které se starají o malé a středně velké podniky a zajišťují hlavní zdroj příjmů v severokorejských rodinách.

V komunistickém státě je privátní podnikání tiše trpěno. Z právního hlediska je nelegální, ideologicky je v rozporu se socialistickými idejemi vládní strany. Režim ovšem zavírá oči, protože stát navzdory obecným proklamacím není schopen zajistit jídlo a další služby Severokorejcům v plné míře.

Podnikání začalo v KLDR vzrůstat v souvislosti s katastrofickým hladomorem a rozsáhlými ekonomickými problémy, které v zemi nastaly po rozpadu Sovětského svazu a vymizení mezinárodní pomoci ze spřátelených socialistických států. Existují obavy, že současná trudná pandemická situace, jež vedla k omezení přeshraničního kontaktu s hlavním ekonomickým partnerem Čínou, by znovu mohla vyvolat rozsáhlý hladomor. Podle zpráv se běžní lidé těžce potýkají s nedostatkem základních potravin.

Dovážení luxusu pro privilegované

Všechna zvířata jsou si rovna, jen některá si jsou rovnější – slavný citát z románu George Orwella Farma zvířat zřejmě platí pro ministerstvo státní bezpečnosti. Zatímco běžní obyvatelé trpí hlady, ministerstvo podle stanice Rádio Svobodná Asiesi údajně nechává dovážet speciální jídlo na blížící se lunární slavnosti z Číny.

„Tyto lodě jsou naloženy hlavně ovocem, kuchyňským olejem a cukrem,“ sdělil stanici zdroj z obchodní agentury. V KLDR, kde je vzácností i obyčejná bílá rýže a většina obyvatel jí kukuřici, se jedná o luxusní zboží. „Všechny lodě patří Generálnímu úřadu pohraniční bezpečnosti, který spadá pod ministerstvo státní bezpečnosti,“ dodal.

Ministerstvo státní bezpečnosti je oficiální označení pro severokorejskou tajnou službu. Teoretička totalitarismu Hannan Arendtová upozorňovala, že tajné policie v totalitárních státech tvoří mocenské jádro země. Zodpovídají se jen absolutnímu vůdci země a z jejich výsadního postavení jim plynou mnohé výhody. V KLDR se to potvrzuje.

Lodě vyplouvají z severokorejských přístavů brzo ráno a ještě téhož dne se z Číny vrací zpět. Zboží je při vykládání zakryto modrou páskou, aby veřejnost nevěděla, o co se jedná. Nákladní vozidla jej převáží do regionů jako dárek pro každého úředníka ministerstva.

„Všichni lidé zde v Rjongčchonu vědí, že lodě převážejí rekreační zboží pro úředníky ministerstva státní bezpečnosti,“ podotýká jeden přístavní deník, že se nejedná o velmi dobře střežené tajemství. „Úřady uzavřely hranice pod záminkou covidu-19, ale nemají žádné výčitky znovu otevřít námořní obchod, aby mohly dostat své sváteční dárky,“ stěžuje si.