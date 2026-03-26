Nejnovější informace o žalostných podmínkách pracovníků v Rusku přinesl výzkum mezinárodní organizace pro lidská práva Global Rights Compliance, jež sídlí v Haagu. Výzkumníkům se podařilo navázat kontakt s 21 muži, kteří pracují na stavbách ve třech ruských městech.
Podle nich jsou tamní podmínky nelidské, kromě šestnáctihodinových směn jsou ochuzeni takřka o jakékoli dny volna. Dělníci také uvádějí, že sami mnohdy nevědí, pro koho konkrétně práci vykonávají, píše americká zpravodajská stanice NBC s odkazem na výzkum. „Žijeme horší život než dobytek,“ cituje výzkumná zpráva padesátiletého dělníka. Po srážkách ze mzdy jim navíc měsíčně zůstává okolo pouhých deseti dolarů a sami se tudíž často zadlužují.
Vymanit se z pracovního nasazení je přitom pro člověka velmi obtížné. Dělníci mají povinnosti plnit zadané kvóty, které se neustále zvyšují a výdělky z jejich práce navíc nepatří jim, ale jsou odváděny severokorejskému státu. Jakýkoli nedostatek ve splnění zadaných limitů se převádí do následujícího měsíce, čímž jsou lidé nuceni zůstávat v továrnách i na další období.
Dělníkům jsou také ihned po příjezdu do zahraničí zabaveny jejich pasy, které jsou drženy severokorejskými bezpečnostními úřady působícími v Rusku. Na místě jsou pak nuceni žít v nelidských podmínkách – bydlí v nevytápěných, přeplněných kontejnerech zamořených šváby a štěnicemi a možnost se osprchovat mají jednou či dvakrát ročně. Případná zranění a nemoci jsou zpravidla ignorovány.
Pro samotnou Severní Koreu se však jedná o výhodný obchod. Díky programu, v němž dalším zemím poskytuje pracovní sílu, sama generuje až 500 milionů dolarů, které využívá na své vydatné zbrojení. Výhodou je spolupráce i pro Rusko, které naopak kvůli válce na Ukrajině čelí rapidnímu úbytku práceschopných obyvatel.
Ačkoli je cílem humanitárních organizací úplné zrušení státem podporované nucené práce, aktuální prioritou je okamžitá a účinná pomoc. „Prosazování základních pracovních standardů, umožnění nezávislého monitoringu a vytvoření bezpečných možností odchodu z prací, bez trestání těch, kteří utečou,“ považuje za nezbytné Yeji Kim, poradkyně pro Severní Koreu v organizaci Global Rights Compliance.
Podle organizace v cizině aktuálně pracuje až sto tisíc Severokorejců. Kromě Ruska je v rámci programu stát posílá i do dalších 39 zemí. O které přesně se jedná, se však zpráva nezmiňuje.