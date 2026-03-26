Nekonečné směny, nelidské podmínky. Severokorejští dělníci si v Rusku nepolepší

Na první pohled příležitost vydělat si nevídané peníze, na ten druhý podmínky podobné otroctví. To čeká na severokorejské dělníky, které tamní režim v rámci státem řízeného programu posílá na práci do Ruska. Šestnáctihodinové směny, všudypřítomní švábi, neustálý dohled a místo vysněného výdělku zklamání v podobě dluhu. Taková je realita až padesáti tisíc Severokorejců.
Severokorejská vlajka vlaje vedle té ruské | foto: Reuters

Nejnovější informace o žalostných podmínkách pracovníků v Rusku přinesl výzkum mezinárodní organizace pro lidská práva Global Rights Compliance, jež sídlí v Haagu. Výzkumníkům se podařilo navázat kontakt s 21 muži, kteří pracují na stavbách ve třech ruských městech.

Rusko posílá ukrajinské děti na převýchovu do Severní Koreje, zní kritika

Podle nich jsou tamní podmínky nelidské, kromě šestnáctihodinových směn jsou ochuzeni takřka o jakékoli dny volna. Dělníci také uvádějí, že sami mnohdy nevědí, pro koho konkrétně práci vykonávají, píše americká zpravodajská stanice NBC s odkazem na výzkum. „Žijeme horší život než dobytek,“ cituje výzkumná zpráva padesátiletého dělníka. Po srážkách ze mzdy jim navíc měsíčně zůstává okolo pouhých deseti dolarů a sami se tudíž často zadlužují.

Vymanit se z pracovního nasazení je přitom pro člověka velmi obtížné. Dělníci mají povinnosti plnit zadané kvóty, které se neustále zvyšují a výdělky z jejich práce navíc nepatří jim, ale jsou odváděny severokorejskému státu. Jakýkoli nedostatek ve splnění zadaných limitů se převádí do následujícího měsíce, čímž jsou lidé nuceni zůstávat v továrnách i na další období.

Kim ukázal nové byty pro rodiny vojáků padlých v cizině. Chce jim přinést útěchu

Dělníkům jsou také ihned po příjezdu do zahraničí zabaveny jejich pasy, které jsou drženy severokorejskými bezpečnostními úřady působícími v Rusku. Na místě jsou pak nuceni žít v nelidských podmínkách – bydlí v nevytápěných, přeplněných kontejnerech zamořených šváby a štěnicemi a možnost se osprchovat mají jednou či dvakrát ročně. Případná zranění a nemoci jsou zpravidla ignorovány.

Pro samotnou Severní Koreu se však jedná o výhodný obchod. Díky programu, v němž dalším zemím poskytuje pracovní sílu, sama generuje až 500 milionů dolarů, které využívá na své vydatné zbrojení. Výhodou je spolupráce i pro Rusko, které naopak kvůli válce na Ukrajině čelí rapidnímu úbytku práceschopných obyvatel.

Severokorejci v Rusku nahrazují chybějící pracovní sílu, a to v otrockých podmínkách

Ačkoli je cílem humanitárních organizací úplné zrušení státem podporované nucené práce, aktuální prioritou je okamžitá a účinná pomoc. „Prosazování základních pracovních standardů, umožnění nezávislého monitoringu a vytvoření bezpečných možností odchodu z prací, bez trestání těch, kteří utečou,“ považuje za nezbytné Yeji Kim, poradkyně pro Severní Koreu v organizaci Global Rights Compliance.

Podle organizace v cizině aktuálně pracuje až sto tisíc Severokorejců. Kromě Ruska je v rámci programu stát posílá i do dalších 39 zemí. O které přesně se jedná, se však zpráva nezmiňuje.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Režim se pomstí na nás, válčete dál. Mezi Íránci se šíří strach z mírových jednání

Premium
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)

Případné rozhovory mezi Íránem a USA, které by vedly ke konci války, mezi některými Íránci nevzbuzují nadšení. Chtějí vidět konec krutého islamistického režimu a bojí se, že zůstane díky nějaké...

Nebezpečí v kojeneckém mléce. Tento výrobek obsahuje nadměrně moc toxinů

Počáteční mléko Nutrilon PRO futur s nebezpečně vysokým množstvím toxinu

U počátečního mléka Nutrilon PRO futura, užívaného k umělé výživě čerstvě narozených miminek, našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nebezpečně vysoké množství toxinu, který může...

26. března 2026  18:57

Snižte ceny, vyzval Babiš pumpaře. Marže jsou přemrštěné, tvrdí

Premiér Andrej Babiš

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyzval hlavní distributory pohonných hmot, aby snížili „nehorázné“ ceny paliv. „Je to neakceptovatelné,“ řekl ve videu na svých sociálních sítích. Zdůraznil, aby...

26. března 2026  16:11,  aktualizováno  18:35

Zelenskyj přijel na jednání v Saúdské Arábii. Ta čelí odvetným útokům z Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Saúdskou Arábii. (26. března...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Saúdské Arábie, oznámil na síti X s tím, že ho čekají důležitá jednání. Naznačil, že hlavním tématem bude bezpečnost. Podle agentury AFP Zelenskyj...

26. března 2026  17:33,  aktualizováno  18:11

Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii

Policisté pátrají po cyklistovi.

Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....

26. března 2026  17:58

Náměstek za SPD sdílel falešnou fotku. Je na ní Minář s údajným žhářem z Pardubic

Zdeněk Kettner (SPD). Spolek Milion chvilek pro demokracii upozornil, že...

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) sdílel na sítích fotografii vytvořenou pomocí umělé inteligence. Na falešném snímku je vyobrazen šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář společně s teologem...

26. března 2026  14:49,  aktualizováno  17:48

Německo čelí explozi násilí, řekl Merz o migraci. Nejde mu o ochranu žen, míní kritici

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...

Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice za výrok, jímž dal do souvislosti násilí v Německu a migraci. Při středečních interpelacích ve Spolkovém sněmu řekl, že za explozi násilí ve společnosti...

26. března 2026  17:42

Rakušan naznačil, ze nebude kandidovat do vedení Sněmovny. Koho nasadí STAN?

Tisková konference stínové vlády hnutí STAN ve Sněmovně (26. března 2026)

Šéf STAN Vít Rakušan naznačil, že po jeho čtvrtém nezdaru při volbě místopředsedy Sněmovny hnutí navrhne jiného kandidáta „Já jsem s tím smířen, že zvolen nebudu. Chodit stále znovu a znovu do něčeho...

26. března 2026  10:26,  aktualizováno  17:40

Írán poslal odpověď na Trumpův plán zastavení bojů. Zní „ne“

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump (24. března 2026)

Írán předal svou odpověď na americký plán na zastavení bojů. Podle agentury Reuters byla negativní. Mezi Íránem a Spojenými státy pokračují nepřímá jednání, v nichž Pákistán vystupuje jako...

26. března 2026  15:57,  aktualizováno  16:54

Prachař, Smutná nebo Špalková. Pod žižkovskou věží letos zahraje i Nohavica

Jaromír Nohavica

Osmý ročník oblíbené letní scény Divadla Kalich a spřátelených souborů Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží přivítá letos již dvousettisícího diváka. Akce v malebném prostředí Mahlerových sadů láká...

26. března 2026  16:54

Polsko uleví řidičům s cenami benzinu. Premiér Tusk oznámil výrazné snížení DPH

Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...

Polská vláda sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Oznámil to ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny...

26. března 2026  16:16,  aktualizováno  16:33

