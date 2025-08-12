Severokorejci v Rusku nahrazují chybějící pracovní sílu, a to v otrockých podmínkách

Tisíce Severokorejců zamířily na rozkaz tamějšího režimu do Ruska, aby v otrockých podmínkách nahradily dlouhodobý nedostatek pracovních sil, který výrazně prohloubila ruská invaze na Ukrajinu.
Moskva se opakovaně obrací na severokorejský Pchjongjang s žádostí o pomoc ve válce, a to v podobě dodávek raket, dělostřeleckých granátů a vojáků.

Po více než třech letech konfliktu, kdy již mnoho ruských mužů v bojích zemřelo nebo uprchlo ze země, Moskva se stále více spoléhá na severokorejské dělníky. Uvádí to BBC s odvoláním na jihokorejské tajné služby.

Ta výpovědi získala od šesti severokorejských dělníků, kteří od začátku války uprchli z Ruska. Dále pak od jihokorejských vládních úředníků, výzkumníků a lidí, kteří pomáhají přeběhlé dělníky dostat do Jižní Koreje.

Uprchlíci podrobně popsali, jak jsou muži vystaveni „katastrofálním“ pracovním podmínkám a jak severokorejské úřady zpřísňují kontrolu nad dělníky, aby jim zabránily v útěku.

Kimův resort si užívají jen bohatí Severokorejci. Jsou zavalití, udivilo Rusy

Dělník Jin řekl BBC, že když přistál na ruském Dálném východě, doprovázel ho z letiště na staveniště severokorejský tajný policista, který mu nařídil, aby s nikým nemluvil a na nic se nedíval. „Vnější svět je náš nepřítel,“ řekl mu agent. Okamžitě ho nasadili na stavbu výškových bytových domů, kde pracoval více než 18 hodin denně.

Všech šest dělníků popsalo stejně náročné pracovní dny – budíček v 6 hodin ráno a nucená práce na stavbě výškových bytových domů až do 2 hodin do rána následujícího dne. Nárok na volný den měli pouze dvakrát za rok.

„Probouzení bylo děsivé, když jsem si uvědomil, že musím ten samý den prožít znovu,“ řekl další z dělníků Tae, kterému se loni podařilo z Ruska uprchnout. Tae vzpomínal, jak mu ráno ztuhly ruce, jak je nemohl rozevřít, protože byly zmožené po předchozím namáhavém dni.

„Někteří lidé opouštěli své pracoviště, aby si přes den zdřímli, nebo usínali ve stoje, ale dozorci je našli a zbili je. Bylo to opravdu jako bychom umírali,“ řekl další z dělníků. „Dělníci jsou vystaveni velmi nebezpečným situacím. V noci se zhasíná a oni pracují ve tmě, s minimálním bezpečnostním vybavením,“ dodal.

Cizincům vstup zakázán. Kim po Lavrovově návštěvě zavřel svůj luxusní plážový resort

Pracovníci jsou dnem i nocí uzavření na staveništích, kde je sledují agenti severokorejské státní bezpečnosti. Spí v špinavých, přeplněných přepravních kontejnerech, zamořených hmyzem nebo na podlaze nedokončených bytových domů, kde se snaží chránit před chladem plachtami nataženými přes zárubně.

V minulosti pracovaly v Rusku desítky tisíc Severokorejců, kteří vydělávali miliony ročně pro severokorejského vůdce Kim Čong-una a jeho režim, který se potýkal s nedostatkem financí. V roce 2019 pak OSN zakázala zemím využívat tyto pracovníky ve snaze odříznout Kimovy zdroje a zabránit mu ve výrobě jaderných zbraní, což znamenalo, že většina z nich se vrátila domů.

Více pracovníků i oddanosti režimu

Podle jihokorejské zpravodajské služby bylo loni do Ruska vysláno více než 10 tisíc dělníků. Letos se odhaduje, že jich Pchjongjang vyšle více než 50 tisíc.

Část z nich pracuje na velkých stavebních projektech, ostatní byli přiděleni do oděvních továren a IT center, což je v rozporu se sankcemi OSN zakazujícími využívání severokorejské pracovní síly.

Další utužení vztahů. Rusko zavede přímé lety z Moskvy do Pchjongjangu

Téměř osm tisíc z nově příchozích vstoupilo do země na studentská víza, což je podle zpravodajského úředníka a odborníků taktika, kterou se Rusko snaží obejít zákaz OSN.

Jihokorejský zpravodajský zdroj rovněž uvedl, že je vysoce pravděpodobné, že někteří Severokorejci budou brzy nasazeni na rekonstrukční projekty na ukrajinských územích okupovaných Ruskem.

„Rusko v současné době trpí vážným nedostatkem pracovních sil a Severokorejci představují ideální řešení. Jsou levní, pracovití a nedělají potíže,“ řekl Andrej Lankov, profesor na Kookmin University v Soulu a renomovaný odborník na vztahy mezi Severní Koreou a Ruskem.

Rusko a KLDR začaly stavět most přes hraniční řeku. Utuží vztahy, slibují si

Většina mužů odjíždí ze země v naději, že uniknou chudobě a po návratu budou moci koupit dům pro svou rodinu nebo podnikat. Po přísném prověření jsou vybráni pouze však ti, které režim považuje za nejdůvěryhodnější.

Jste jen stroje

Většina jejich výdělků však putuje přímo severokorejskému státu jako „poplatek za loajalitu“. Zbývající část (100 až 200 dolarů v přepočtu měsíčně) se zapisuje do účetní knihy. Pracovníci dostanou peníze až po návratu domů. Podle odborníků se jedná o taktiku, jak zabránit jejich útěku.

„Nejste muži, jste jen stroje, které umí mluvit,“ říká dělník. Vzpomněl, jak je ostatní dělníci jiných národností nazývali otroky a posmívali se jim. V jednu chvíli mu Jinův manažer řekl, že po návratu do Severní Koreje možná nedostane žádné peníze, protože je potřebuje stát. Tehdy se rozhodl riskovat život a utéct.

I Rusko je může ohromit. Vojáci KLDR v cizině zjistí, jak je jejich země chudá

V posledních letech se malému počtu pracovníků podařilo zorganizovat útěk pomocí zakázaných smartphonů, které si koupili za malé denní kapesné vyplácené na cigarety a alkohol.

Podle profesora Kanga z Dong-A University se režim v uplynulém roce snažil kontrolovat pracovníky mimo jiné tím, že je podrobil častějším ideologickým školením a sezením se sebekritikou, během nichž byli nuceni deklarovat svou loajalitu Kim Čong-unovi a zaznamenávat své selhání.

Omezili jim také příležitosti opustit staveniště. „Dělníci dříve chodili ven ve skupinách jednou za měsíc, ale v poslední době se tyto výlety téměř úplně zastavily,“ dodal Kang.

Zběhové z KLDR chtějí na Ukrajinu, bojovat s krajany „v žoldu“ Kremlu

Z důvodu přísnějších opatření se daří uprchnout čím dál tím méně pracovníkům. Jihokorejská vláda sdělila, že počet Severokorejců, kteří každoročně uprchnou z Ruska a dorazí do Soulu, se od roku 2022 snížil na polovinu – z přibližně 20 ročně na pouhých 10.

Odborník na vztahy mezi Severní Koreou a Ruskem Lankov uvedl, že represivní opatření byla pravděpodobně přípravou na příjezd nových lidských zdrojů.

„Tito pracovníci budou trvalým odkazem válečného přátelství Kim Čong-una a Vladimira Putina,“ řekl a dodal, že pracovníci budou přicházet i dlouho po skončení války a ukončení nasazení vojáků a zbraní.

